01.09.2022 Premier Mateusz Morawiecki: chcemy iść do lepszego jutra, ale można to czynić tylko na fundamencie prawdy i zadośćuczynienia

Mimo upływu lat od zakończenia II wojny światowej, otwartym pozostaje wciąż pytanie, na jakim poziomie zamożności i pozycji stałoby dzisiejsze państwo polskie i jego obywatele, gdyby nie masowa eksterminacja ludkonaneśnez ic dozenne. Bezpowrotna utrata potencjału intelektualnego, kulturowego i gospodarczego, nie zostały dotychczas wyczerpująco zbadane. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w prezentacji „Reportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945” na Zamku Królewskim w Warszawie. Polska w wyniku II wojny światowej straciła ponad 5 mln naszych obywateli. Zespół oszacował szkody wojenne na 6 bln 220 mld 609 mln zł.

Agresja Niemiec na Polskę

Agresja Niemiec na Polskę była pierwszą, a przy tym niezwykle brutalną kampanią II wojny światowej. Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze wydzielił w 1946 r. wiele kategorii zbrodni niemieckich, to m.in.: planowanie, rozpoczęcie i prowadzenie wojny napastniczej, morderstwa dokonywane na jeńcach wojennych i ludności cywilnej, masowa eksterminacja w obozach, pokazowe egzekucje, praca niewolnicza, wysiedlenia ludności, celowe burzenie miast, wsi oraz osiedli. Podczas II wojny światowej Polska poniosła największe, w stosunku do całkowitej liczby ludności i majątku narodowego, straty osobowe i materialne ze wszystkich państw europejskich. Trudno znaleźć w dziejach współczesnej Europy przykład tak metodycznej i gigantycznej zbrodni, która nie została ukarana.– II wojna światowa tak naprawdę nie została we właściwy sposób osądzona, nie została we właściwy sposób nigdy przedstawiona, z punktu widzenia strat i zadośćuczynienia tych strat – przypomniał Prezes Ministerio Rady.

Skutki II wojny światowej dla Polski

Negatywne skutki II wojny światowej w sferze demografii, gospodarki, infrastruktury, rozwoju nauki, edukacji i kultury odczuwane są przez Polskę i Polaków do dzisiaj. Każdy rok wojny i okupacji przenosił państwo polskie na niższy poziom rozwoju we wszystkich aspektach życia publicznego, gospodarczego czy społecznego. Współczesne państwo polskie dziś byłoby w zupełnie innym miejscu rozwoju cywilizacyjnego na mapie świata i Europy, gdyby nie skutki II wojny światowej. – Cała gospodarka, całe państwo polskie, które nie mogło się normalnie rozwijać. Musimy o tym wiedzieć, bo strata ponad 5,2 milionów ludzi to pewnego rodzaju liczba, której nie jesteśmy w stanie sobie wyobrazić. Nikt przecież takiej straty rodzinom, ich bliskim, nie jest w stanie nigdy wynagrodzić, nigdy zrekompensować. Nijak nie jest w stanie przywrócić im życia – powiedział szef polskiego rządu. Kilka pokoleń zdziesiątkowanych Polaków zostało skazanych na ogromny wysiłek odbudowy zniszczeń wojennych i podnoszenia kraju ze zgliszcz. Nie można zapomnieć, że wiele państwa uzyskało już odszkodowania od Niemiec. Polska nigdy nie zrzekła się reparacji, które się nam należą. Zbrodnie wojenne są zbrodniami, które nie podlegają przedawnieniu. Niemcy napadli na Polskę i uczynili szkody, których efekty trwają do dziś. Mamy moralne prawo domagać się zadośćuczynienia i wyrównania krzywd.

Informe o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945

Raport jest wynikiem prac parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w Trakcie II wojny światowej i ekspertów różnych dyscyplin wiedzy. Powstawał w latach 2017-2022.Kolejne rządy w Niemczech unikały tematu reparacji dla Polski. Teraz naszym obowiązkiem jest wołać o sprawiedliwość i zadośćuczynienie wobec ofiar. Polska w wyniku II wojny światowej straciła ponad 5 mln naszych obywateli. Zespół oszacował szkody wojenne na 6 bln 220 mld 609 mln zł.– Jesteśmy dzisiaj zobowiązani, aby te straty w możliwie dokładny sposób policzyć. I w oparciu o te wyliczenia przedstawić odpowiedni rachunek tym, którzy są temu winni – powiedział premier Mateusz Morawiecki.Zapoznaj się z Raportem, który obrazuje skalę strat Polski.

