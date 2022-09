01.09.2022 Pamiętamy o bohaterach 1 września 1939 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

“83 lata temu Niemcy rozpoczęły najtragiczniejszą i najbardziej krwawą wojnę w historii ludzkości. Dziś szczególnie czcimy tych, którzy jako pierwsi dali odpór nawale niemieckiej, czcimy bohaterów Westerplatte. (…) Kiedyś Europa nie chciała umierać za Gdańsk. Dziś wielu nie chce pojąć , że obrona Ukrainy to najważniejsza inwestycja w nasze własne bezpieczeństwo”- powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas obchodów 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte.

W czwartek 1 września 2022 roku pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża w Gdańsku, z udziałem Prezydenta RP, wicepremiera-ministra obrony narodowej, żołnierzy Wojska Polskiego, kombatantów oraz harcerzy odbyły się uroczystości związane z obchodami 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

“Dziś na Ukrainie toczy się kolejna straszna wojna. Rosja zabija tysiące ludzi, rujnuje miasta i wsie. Odrodziło się imperialne zło, a dziś część Europy nadal nie wyciąga wniosków z tragedii wojny. Przez dekady wielu zastanawiało się, jak Niemcy, cywilizowany kraj, mogły dokonać tyle okrucieństw, jak Europa mogła na to pozwolić i nie reagować, gdy był jeszcze czas. Powtarzano, że podobny koszmar i zbrodnicza beztroska nie mogą się już powtórzyć. Niestety dziś na Ukrainie toczy się kolejna straszna wojna. Rosja w barbarzyński sposób zabija tysiące ludzi , rujnuje miasta i wsie”

– mówił podczas uroczystości wcierpremier.

Punktualnie o godz. 4.45, jak co roku zostały włączone syreny alarmowe, które nawiązują do rozpoczęcia niemieckiej agresji na Polskę 1 września 1939 roku.

Szczególnym momentem tegorocznych obchodów było zapalenie przez żołnierzy, harcerzy i kombatantów “Znicza Pokoleń”, którego ogień symbolizuje żywą pamięć o obrońcach Westerplatte.

Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda przekazał notę ​​identyfikacyjną przedstawicielom rodziny odnalezionego na Westerplatte żołnierza.

Odegrano również Marsz Bohaterów Westerplatte, który specjalnie na tę uroczystość został skomponowany przez Wojsko Polskie.

“II wojna światowa położyła się cieniem dla Polaków na dziesięciolecia. Kto wie, jak wyglądałaby dziś Polska i ile by nas tu mieszkało, gdybyśmy nie zostali zdradziecko napadnięci przez Niemców idących ramię w ramię z Sowietami. Tak, to była absolutnie jedna z najstraszliwszym tragedii w naszych dziejach. Nie tylko dlatego, że odebrała nam wolność. Nie tylko dlatego, że odebrała nam państwo – bo po sowieckim ataku na Polskę i po uściśnięciu sobie dłoni przez sowieckich i niemieckich żołnierzy, polskie państwo zniknęło z mapy po raz, niestety, kolejny w dziejach. Ale także dlatego, że wojna ta pociągnęła za sobą miliony ofiar wśród polskich obywateli i nieprzeliczone, niepowetowane straty dla naszej ojczyzny i dla naszego narodu”

– powiedział podczas uroczystości Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP, prezydent Andrzej Duda.

Po odczytaniu Apelu Pamięci bohaterstwo obrońców Ojczyzny zostało uczczone salutem armatnim, a obecni na uroczystości harcerze odczytali przesłanie Westerplatte.

Wicepremier Mariusz Błaszczak zaapelował, aby czcić pamięć o ofierze, jaką polscy bohaterowie złożyli podczas obrony Westerplatte.

“Westerplatte a dla Polaków wzór odwagi i patriotyzmu, a dla świata przestroga przed despotyzmem, imperializmem i politycznym asekuranctwem. Pamiętać a nasz obowiązek”

– powiedział.

Obchody 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte zakończyła wspólna modlitwa oraz ceremonia złożenia wieńca od narodu przez delegacje żołnierzy Wojska Polskiego pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża. Uroczystości towarzyszył również przelot amerykańskich myśliwców F-22 i polskich samolotów F-16.

Od 2020 roku obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej na Westerplatte organizuje Wojsko Polskie.

***

83 lata temu rozpoczęła się II wojna światowa. 1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej.

Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4.45 salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte.

Oddziały polskie pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego do 7 września 1939 r. bohatersko broniły placówki przed atakami wroga z morza, lądu i powietrza. Według rożnych źródeł, gdy wybuchły walki, w polskiej składnicy przebywało 210-240 Polaków. W walkach poległo 15 polskich żołnierzy, około 30 zostało rannych. Liczbę zabitych po stronie niemieckiej szacuje się na 50 żołnierzy, rannych – na około 120.

OSI MIL