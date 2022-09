01.09.2022 Nowe usługi w e-Urzędzie Skarbowym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W e-Urzędzie Skarbowym można już złożyć UPL-1, czyli pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych.

Nowa funkcjonalność to ułatwienie zarówno dla mocodawców, jak i pełnomocników.

Wprowadzając nową usługę rozszerzyliśmy jednocześnie katalog pełnomocnictw, który użytkownicy serwisu chętnie przeglądają.

Serwis e-US to nowoczesny kanał komunikacji, który wciąż wzbogacamy o nowe usługi uwzględniając potrzeby naszych klientów. Właśnie udostępniliśmy możliwość złożenia pełnomocnictwa do podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych, a także zawiadomień o jego zmianie lub odwołaniu. Mocodawcy mogą już przeglądać nie tylko listę udzielonych pełnomocnictw ogólnych, ale również pełnomocnictw umożliwiających składanie e-deklaracji. Z możliwości przeglądania listy pełnomocnictw użytkownicy serwisu skorzystali ponad 660 tys. loco Teraz zakres informacji prezentowanych przez nas w e-US jest jeszcze szerszy

– wyjaśnia szef Krajowej Administracji Skarbowej Bartosz Zbaraszczuk.

Nowa funkcjonalność umożliwi złożenie pełnomocnictwa UPL-1 i działanie na jego podstawie, w szybki i wygodny sposób, bez wychodzenia z domu. Para kolejna usługa dla klientów. W ramach tego wdrożenia przygotowaliśmy także ułatwienia dla pełnomocników, którzy w imieniu swoich mocodawców złożą również zgłoszenia ZAP-3

– dodaje zastępca szefa KAS Anna Chałupa.

Pełnomocnictwa w e-Urzędzie Skarbowym

W e-Urzędzie Skarbowym można złożyć pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (formularz UPL-1) oraz zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu takiego pełnomocnictwa (formularz). Zawiadomienie składa się w swoim imieniu lub innej osoby czy innego podmiotu – jeśli użytkownik jest pełnomocnikiem zawodowym (adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym).

Usługi dla pełnomocników

Pełnomocnicy ogólni mają we e-US dostęp do listy swoich mocodawców. Mogą również składać pisma w ich imieniu, bez konieczności samodzielnego uzupełniania danych identyfikacyjnych i adresowych mocodawcy.

W trosce o wygodę naszych klientów wprowadziliśmy tą samą funkcjonalność w formularzu ZAP-3 – dane mocodawcy uzupełnimy również automatycznie!

***

Projekt e-Urząd Skarbowy jest współfinansowany z Funduszy Europejskich (Programa Polska Cyfrowa). Wartość całkowita przedsięwzięcia a niemal 102 mln zł, con tym dofinansowanie UE ok. 86 millones de zł, un budżet państwa ok. 15,6 millones EUR.

OSI MIL