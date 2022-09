01.09.2022 Komunikat dla obywateli Ukrainy i Republiki Białorusi na temat składania wniosków o wydanie wiz krajowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Komunikat dla obywateli Ukrainy i Republiki Białorusi na temat składania wniosków o wydanie wiz krajowych01.09.2022

Z dniem 30 sierpnia 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określające, w szczególności cele wydania wiz oraz państwa, których obywatele będą uprawnieni do składania tych wniosków w Polsce.

mi dniu 7 września 2022 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców, które wprowadza nowy wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej, uwzględniający możliwość składania takich wniosków do Ministra Spraw Zagranicznych przcówcez cudzowająlm.

Uprawnionymi do składania wniosków o wydanie wiz w Polsce będą:

obywatele Republiki Białorusi ubiegający się o wydanie wiz humanitarnych oraz wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym,

obywatele Ukrainy ubiegający się o wydanie wiz w celu wykonywania pracy w charakterze kierowcy w międzynarodowym transporcie drogowym lub w niezarobkowym międzynarodowym przewozie drogowym oraz w celu wykonywania pracy w charakterze pilota cywilnego cz owietrz in.

W odrębnym komunikacie przekazane zostaną informacje na temat procedury i miejsca składania wniosków wizowych.

