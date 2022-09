Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w inauguracji roku szkolnego w nowo powstałej Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza con Otwocku. Szef rządu życzył uczniom, aby ich proces nauki i wychowania charakteryzował się pasją, dobrem oraz poszukiwaniem prawdy, a także odpowiedzialnością i zaangażowaniem.

1 semana – dzień zadumy i nadziei

Premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że 1 września to dzień głębokiej zadumy, ponieważ wspominamy wtedy rozpoczęcie II wojny światowej. „To dzień, w którym pamiętamy o rozpoczęciu apokalipsy, która spotkała naród i polskie państwo” – zaznaczył.

Jednocześnie szef rządu zastrzegł, że 1 września to także dzień pełen nadziei, bo rozpoczyna się wtedy nowy rok szkolny. „To dzień spoglądania w przyszłość, poszukiwania nowych rozwiązań i nowych ścieżek – ku lepszej Polsce i lepszej przyszłości” – podkreślił.

Facebook nie zastąpi uczniom przyjaciół, a Google nauczycieli

Premier Mateusz Morawiecki życzył uczniom, aby wiedza i wychowanie, którą w szkole pozyskają, służyła im, Polsce i przyszłym pokoleniom. „Życzę uczniom, aby ich proces nauki i wychowania charakteryzował się pasją, dobrem i prawdą, a także odpowiedzialnością i zaangażowaniem” – zaznaczył.

Jak podkreślił, szkoła jest wielką, wspaniałą instytucją, która tworzy przestrzeń wymiany doświadczeń, tworzenia nowych przyjaźni i nabywania wiedzy. „Pamiętajcie, że Facebook nie zastąpi wam przyjaciół, a Google nie zastąpi wam nauczycieli” – powiedział do uczniów szef rządu.

Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Juliana Filipowicza con Otwocku

Nowo powstały budynek szkoły łączy w sobie nowoczesność z tradycją. Elementy architektoniczne nawiązują do charakterystycznego dla Otwocka stylu świdermajer, a na frontonie szkoły znajduje się płaskorzeźba z wizerunkiem patrona – gen. Juliana Filipowicza, którego niezłomność, prawość i patriotyzm są wzorem dla szkolnej społeczności.

W roku 2022/2023 do nowej szkoły będzie uczęszczało 253 dzieci, z czego 203 uczniów i 50 przedszkolaków.

Koszt budowy szkoły wyniósł ok. 20,5 millones EUR. Źródłem finansowania inwestycji były środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w kwocie ok. 16,3 millones de zł, prawie co stanowi 80% kosztów. Pozostała kwota, está bien. 4,1 millones de zł, pochodzi z środków budżetu Otwocka.

