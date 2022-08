31.08.2022 Ministro Spraw Zagranicznych wziął konferencji Forum 2000

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Spraw Zagranicznych wziął konferencji Forum 200031.08.2022

Szef polskiej dyplomacji wziął udział w 26. edycji konferencji Forum 2000, która odbyła się 31 sierpnia w Pradze. Wraz ze swoimi odpowiednikami z Ukrainy i Niemiec oraz Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa wystąpił w panelu poświęconym przyszłości Ucrania.

Ministro Rau uczestniczył w panelu zatytułowanym „Ucrania: wizja sukcesu”. Wśród panelistów znaleźli się Dmytro Kułeba, Annalena Baerbock oraz Josep Borell Fontelles. Gospodarzem i moderatorem dyskusji był szef czeskiego MSZ Jan Lipavský.

W swoim wystąpieniu polski minister podkreślił, że nadanie Ukrainie statusu państwa kandydata do Unii Europejskiej ma kluczowe znaczenie dla przyszłości Kijowa. Zwracał uwagę, że państwa członkowskie Unii powinny dążyć do utrzymania wysokiej dynamiki procesu akcesyjnego, oraz zapobiegać jego stagnacji. – Musimy zrobić wszystko co możliwe, aby kontynuować ten Strategiczny proces polityczny. Jestem przekonany, że w najbliższych latach będzie on co najmniej tak samo istotny, jak powojenna odbudowa kraju – podkreślił.

Szef polskiego MSZ wspomniał o obopólnych korzyściach dla Unii Europejskiej i Ukrainy wynikające z jej przyszłej akcesji, wyraził oczekiwanie, że Komisja Europejska przedstawi drugą część opinii nt. postępów Ukrainy w procesie zbliżania Kijowa do Unii Europejskiej. Zwrócił także uwagę na potrzebę podjęcia refleksji nad rozwiązaniami administracyjnymi i budżetowymi, które zapewnią środowisko sprzyjające pozytywnemu rozwojowi procesu akcesji Ukrainy do wspólnoty.

***

Forum 2000 – a fundacja i konferencja o tej samej nazwie, która odbywa się w Pradze. Fundacja Forum 2000 została założona w 1996 roku jako wspólna inicjatywa czeskiego prezydenta Václava Havla, japońskiego filantropa Yohei Sasakawy i laureata Pokojowej Nagrody Nobla Elie Wiesel. Coroczna konferencja stanowi natomiast platformę dla światowych liderów i przedstawicieli różnych środowisk do otwartej debaty i wzmocnienia globalnego dialogu. Głównym celem organizatorów jest promowanie demokracji i poszanowania praw człowieka, rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie tolerancji religijnej, kulturowej i etnicznej.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

OSI MIL