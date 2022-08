31.08.2022 Ministro Rau na nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Ministro Rau na nieformalnym spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych31.08.2022

– W obliczu wsparcia zbrodniczej polityki władz Rosji przez znaczną część społeczeństwa tego kraju, konieczne jest pilne zaprzestanie wydawania wiz turystycznych obywatelom Rosji przez wszystkie państwa członkowskie – zaznaczył minister Rau podczas nieformalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw członkowskich UE w formule Gymnich, które odbyło się w Pradze w dniach 30-31 sierpnia. Ministrowie spotkali się także z szefami dyplomacji Ukrainy, Mołdawii i Gruzji.

Głównymi tematami spotkania – obok agresji Rosji wobec Ukrainy były relacje Unii Europejskiej z Afryką.

W dyskusji na temat wojny na Ukrainie minister Rau wezwał do znaczącego zwiększenia presji sankcyjnej wobec Rosji oraz pomocy wojskowej i finansowej dla Ukrainy, aby umożliwić jej nie tylkoącego zwiększenia presji sankcyjnej wobec, ale stwoz tak. Zaapelował o utrzymanie wysokiej dynamiki procesu akcesyjnego i pomoc Ukrainie we wdrażaniu koniecznych w tym procesie reform. Zwrócił uwagę, że niezrozumiałe jest zezwalanie na wjazd do Unii turystów rosyjskich, obywateli Rosji w zdecydowanej większości wspierających zbrodniczą politykę władz swojego kraju. Zaapelował w tym kontekście o całkowite zawieszenie umowy Unii Europejskiej z Rosją o ułatwieniach wizowych oraz uzgodnienie wstrzymania wydawania wiz turystycznych przez wszystkie państwa członkowskie – tak jak od samego początkrobigi agresji.

W trakcie spotkania z ministrami spraw zagranicznych Ukrainy, Mołdawii i Gruzji, szef polskiej dyplomacji podkreślił, że uznanie perspektywy członkostwa tych trzech krajów było decyzją o Strategicznym znaczeniu dla bezpieczeńtupy i Euro. Zachęcił partnerów do wdrażania priorytetowych reform, wskazanych przez Komisję Europejska, i zapewnienia pełnej zgodności działań ze Wspólną Polityką Zagraniczną i Bezpieczeństwa Unii. Unia Europejska natomiast powinna wspeerać partnerów w realizacji reform i zapewnić, by proces akcesji był sprawny i wiarygodny. Polski minister podkreślił, że konieczne jest przystosowanie do nowych uwarunkowań Partnerstwa Wschodniego, stwarzającego wszystkim sześciu partnerom Unii szansę pogłębiania współpracy regionalnej i więzi z Unią. Zaznaczył, że polityka ta, zainicjowana ponad dekadę temu przez Polskę i Szwecję, odniosła bezsprzeczny sukces, znacząco przyczyniając się do przygotowania trzech krajów partnerskich do złożenia wniosków akcesyjnych.

W dyskusji o relacjach UE z Afryką, minister Rau opowiedział się za skutecznym wdrażaniem ustaleń szczytu Unia Europejska – Unia Afrykańska, który odbył się w Brukseli 17–18 lutego 2022 roku. – Intensyfikacja i pogłębienie partnerstwa Europy i Afryki w dziedzinie handlu, połączeń infrastrukturalnych czy sprawiedliwej transformacji energetycznej zwiększy szanse na rozwój gospodarczy i inkluzywne, demokratyczne rządy – zaznaczył. Minister podkreślił, że w kontekście agresji Rosji na Ukrainę, jeszcze pilniejszym zadaniem stało się przeciwdziałanie negatywnym skutkom aktywności rosyjskiej w Afryce poprzez pomoc partnerom afrykańskim w zwiększeniu odporności instytucji państwowych, łagodzeniu kryzysu żywnościowego, a także przeciwdziałanie rosyjskiej dezinformacji. Zaznaczył, że Warszawa uczestniczy w skoordynowanych działaniach dyplomatycznych, mających na celu przedstawianie partnerom z państw trzecich rzetelnej informacji na temat globalnych skutków rosyjskiej agresji.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Fot. Bartosz Peterman

Zdjęcia (5)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

OSI MIL