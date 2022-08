Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Powstanie „Solidarności” i podpisanie porozumień sierpniowych stało się początkiem przemian z 1989 r. Szef polskiego rządu wziął udział w uroczystościach upamiętniających 42. rocznicę porozumień sierpniowych. Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości zwrócił się do zebranych gości – „Dziękuję Solidarności, dziękuję wszystkim ludziom tamtej epoki za wywalczenie naszej solidarności, naszej wolności i naszej niepodległo.”

Strach ponad de Odwaga

42 lata temu powstał ruch, który bez wylewu krwi obalił wielki, potężny system. Bohaterowie NSZZ „Solidarność” wykazali się niebywałą odwagą. To oni stanęli w obronie praw pracowniczych. To właśnie im zawdzięczamy dzisiaj naszą wolność.- Siedząc tutaj widziałem, że hasłem pewnie zarządu regionu, jak rozumiem, jest “bez strachu, ale z rozwagą” pożyczone z hasła gdańskiego “nec timmidere”. Taka była “Solidarność” – bez strachu, ale z rozwagą. Tacy byli robotnicy sierpnia. Dzieło, które wtedy rozpoczęli, przyczyniło się do skruszenia wielkiego, potężnego systemu.

Krwawa piewsza rocznica

2 lata po strajkach sierpniowych Polacy wyszli na ulicę, aby uczcić pierwszą rocznicę tych pamiętnych dni. Trwał stan wojenny. Władza komunistyczna postanowiła rozprawić się z demonstrantami. Na kartach historii szczególnie zapisała się demonstracja w Lubinie. Za ten krwawy czas władza komunistyczna nigdy nie odpowiedziała.„Już bardzo wkrótce po tej dacie, po tych pamiętnych dniach sierpniowych, 2 lata później już w czasie czarnej nocy stanu wojennego, na ulice wielu miast Polski, na cynowyzwanie “Solida wezwanie. Wyszli szczególnie tłumnie. Wyszli, żeby zamanifestować tę pierwszą trwającą w czasie stanu wojennego rocznicę tych wielkich dni nadziei i chwały” – powiedział premier.

Bohaterowie współczesnych czasów

W 1980 r. działacze „Solidarności” zmagali się z niewolą Rosji sowieckiej. Dzisiaj a Ucrania padła ofiarą agresji rosyjskiej. Robimy Wszystko, Aby Wspomóc Naszego wschodniego sąsiada w tej walce. „Tak, jak wedy rozpoczęte zostało dzieło zrzucania kajdanów niewoli rosji sowieckiej, takebaba ż żphat. O ukraińskich żołnierzach, cywilach, którzy walczą o wolność na Ukrainie, o wolność waszą i naszą. Ucrania nie może paść. To dlatego Polska, Polacy, rząd polski, społeczeństwo polskie robi wszystko, aby naszym sąsiadom w tej walce pomóc” – zapewnił premier.

„Solidarność” żywa w polityce rządu

Po wywalczeniu przez Polskę wolności, ideały „Solidarności” odłożono na bok. To właśnie obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości nadał im nowe życie. Dzisiaj, w obliczu największego kryzysu od co najmniej 30 lat, dbamy przede wszystkim o najsłabszych. Do naszych sukcesów zaliczamy:• dwukrotne obniżenie podatków w tym roku,• dwa razy wyższa płaca minimalna, w porównaniu do 7 lat temu,• najniższe w historii Trzeciej Rzeczypospolitej bezrobocie.Jest to efekt współpracy z „Solidarnością”.„Myślę, że trzeba oddać hołd rządom Prawa i Sprawiedliwości – tym krótkim w 2005-2007 roku i później od 2015 roku – kiedy doszło do odwrócenia pewnych schematów, do pozbycia się tamtej złej woli lub braku woli zmiany ówczesnej rzeczywistości i wsłuchania się w głos Polaków, głos ludzi pracy” – oświadczył primer ministro.

