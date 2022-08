30.08.2022 Copenhague Premier podczas szczytu La Cumbre de Seguridad Energética del Mar Báltico: Nie ma realnej transformacji bez bezpieczeństwa energetycznego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Kopenhadze z liderami państw basenu Morza Bałtyckiego podczas szczytu La Cumbre de Seguridad Energética del Mar Báltico. Państwa podpisały wspólną deklarację wzmocnienia współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego. Głównymi punktami szczytu były rozmowy na temat jak najszybszego wyeliminowania zależności od rosyjskich paliw kopalnych. Szef polskiego rządu podkreślił, jak ważne jest, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne w Europie i przywrócić pokój Ukrainie, aby móc działać w kierunku transformacji energetycznej.

Bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w zamku Marienborg z szefami rządów Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Łotwy i Szwecji. W szczycie w Kopenhadze brał również udział prezydent Litwy oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Rozmowy dotyczyły wspólnych kroków, które kraje podejmą w odpowiedzi na rosyjski szantaż energetyczny. Liderzy podkreślili, że należy razem wypracować drogę odejścia od rosyjskich paliw kopalnych. Polska wraz z innymi państwami zadeklarowała współpracę, przede wszystkim w zwiększeniu ilości paliw importowanych drogą morską.

– Powinniśmy zawsze brać pod uwagę fakt, że Rosja wykorzystuje energię jako broń w walce. Dlatego właśnie bezpieczeństwo energetyczne jest chyba nawet ważniejsze w tej chwili niż transformacja energetyczna, bo tej drugiej nie ma bez bezpieczeństwa energetycznego – powiedział premier polskiego rządu.

Morze Bałtyckie z ogromnym potencjałem

Uczestnicy szczytu rozmawiali nie tylko o imporcie paliw, lecz również o rozwoju energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. W podpisanej deklaracji przyjęto cel, aby do 2030 roku infrastruktura energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim produkowała 19,6 MW. To aż siedmiokrotnie więcej niż obecnie.

– Musimy oczywiście współpracować, zwracać się ku godnym zaufania partnerom. W tej chwili spotykamy się w obliczu kryzysu, ale spotykamy się też, por rozmawiać o współpracy w przyszłości – zapewnił premier.

Lepsza współpraca polityczna ma umożliwić skuteczniejsze wdrażanie wspólnych projektów w dziedzinie energii odnawialnej. Rozpoznawanie potrzeb każdego z państw pozwoli na trafniejsze i efektywniejsze decyzje. Przełoży się to na optymalne wykorzystanie potencjału Morza Bałtyckiego i sprzyjać będzie osiągnięciu celów w zakresie dekarbonizacji europejskiej gospodarki. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że Morze Bałtyckie staje się wewnętrznym akwenem NATO, wykorzystanie Bałtyku w kontekście energii będzie elementem niezależności energetycznej Europy.

Polska proponuje zmiany mechanizmów cenowych w Unii Europejskiej

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że Unia Europejska ma pewne możliwości zmiany mechanizmów tworzących ceny energii, m. en. sistema poprzez ETS (Europejski System Handlu Emisjami).

Szef polskiego rządu przekonuje przywódców innych państw europejskich do wprowadzenia zmian, które mogą przełożyć się na obniżenie cen energii w Europie. Para rozwiązania, które każdy z nas odczuje w swoim portfelu.

– Cieszę się, że jest coraz szersza zgoda wokół zmian tych mechanizmów cenowych. Rozmawiałem o tym również z panią przewodniczącą. Wierzę, że w niezbyt długim czasie dopracujemy się nowych mechanizmów cenowych, które pozwolą obniżyć także ceny energii w Polsce – podsumował premier Mateusz Morawiecki.

Szczyt La Cumbre de Seguridad Energética del Mar Báltico porł ważnym spotkaniem dla regionu. Buduje pole do wielostronnych rozmów o aktualnych wyzwaniach. Przywódcy mieli również okazję dyskutować o przyszłości i długoterminowych rozwiązaniach dla energetyki.

OSI MIL