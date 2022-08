30.08.2022 Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 rok

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu na 2023 rok30.08.2022

30 sierpnia 2022 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2023.

Dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł, a wydatki 669,4 mld zł.

Deficyt budżetu państwa na koniec 2023 r. wyniesie nie więcej niż 65 mld zł.

W budżecie zabezpieczono środki na wzmocnienie obronności oraz rozpoczęcie realizacji projektów z KPO.

Kontynuowane będą również działania rządu w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, w tym zapewnienie środków na kluczowe programy społeczne z zakresu wspierania rodziny takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO), waloryzację świadczeń emerytalno -rentowych desde 1 marca 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%, wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia, realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie m.in. transportu lądowego oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

Polska gospodarka już nie raz udowodniła, że ​​posiada zdolność do szybkiej regeneracji i powrotu na ścieżkę intensywnego wzrostu. W 2021 r. jako jedna z pierwszych w UE powróciła do poziomu PKB sprzed pandemii, a realny PKB zwiększył się o 5,9%. Wybuch wojny w Ukrainie znacząco jednak wpływa na perspektywę gospodarczą na 2023 r. Zaburzenia w handlu i na rynkach finansowych oraz globalny wzrost cen spowodował, że prognozowane tempo wzrostu w roku bieżącym i kolejnym będą niższe, a waga wydatków na obronność i szeroko rozumiane bezpieczeństwo wzrosła

– komentuje minister finansów Magdalena Rzeczkowska .

W projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto:

prognozę dochodów budżetu państwa w kwocie 604,4 mld zł,

límite wydatków budżetu państwa na poziomie 669,4 mld zł,

deficyt budżetu państwa w wysokości nie większej niż 65 mld zł,

deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) na poziomie ok. 4,4% PKB.

dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) na poziomie 53,1 % PKB

Opracowaliśmy projekt bezpiecznego budżetu na trudne czasy z myślą o priorytetowym znaczeniu wydatków na obronność. Ważne miejsce mają w nim również wydatki na inwestycje publiczne, bo to one są wehikułem, który stymuluje gospodarkę do intensywnego rozwoju

– komentuje wiceminister finansów Sebastian Skuza

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne:

wzrost PKB w ujęciu realnym o 1,7%.

wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 9,8% przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym.

wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń o 9,6 %,

wzrost spożycia prywatnego, w ujęciu nominalnym, o 12,1%

Practica Rynek

W 2023 r. stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 5,4%.

W budżecie środków europejskich projekt ustawy budżetowej na 2023 rok zakłada:

dochody budżetu środków europejskich: 107,0 mld zł,

wydatki budżetu środków europejskich: 123,2 mld zł,

deficyt budżetu środków europejskich: 16,2 mld zł.

dochodia

Na prognozowany wzrost dochodów budżetu państwa w 2023 r. będzie miało wpływ pogorszenie się warunków makroekonomicznych w porównaniu z 2022 r., w tym wskaźników opisanych powyżej takich jak wzrost PKB czy spożycie prywatne.

Wydatki

Projekt ustawy budżetowej na rok 2023 został przygotowany z zastosowaniem stabilizującej reguły wydatkowej.

Projekt został opracowany z uwzględnieniem nieprzekraczalnego limitu wydatków oraz przy zabezpieczeniu skutków finansowych niezbędnych do kontynuacji dotychczasowych priorytetowych działań rządu.

W ustawie budżetowej na 2023 r. zapewniamy m.in.:

3% PKB na obronę narodową,

waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych desde el 1 de marzo de 2023 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 113,8%,

środki na kluczowe programy społeczne takie jak Program „Rodzina 500+”, realizację świadczenia „Dobry Start” oraz rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

zwiększenie funduszu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej,

realizację zadań inwestycyjnych m.in. w obszarze zdrowia, transportu lądowego czy kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

zwiększenie wydatków w obszarze zdrowia, szkolnictwa wyższego i nauki, rolnictwa.

