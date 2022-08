Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Brutalna agresja Rosji na Ukrainę, wzrost cen surowców, a także pandemia COVID-19 negatywnie wpływają na stan gospodarki wielu państw na całym świecie. W tym trudnym czasie rząd wspiera Polaków m.in. poprzez obniżkę podatków czy realizację Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Broma a możliwe m.in. dzięki skutecznemu uszczelnianiu systemu podatkowego. Mimo kryzysu, z którym zmaga się świat, stan polskiej gospodarki jest stabilny. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na 2023 r. Przewiduje on, że w przyszłym roku dochody budżetu państwa wyniosą ok. 604,4 mld EUR. W stosunku do 2015 r. broma a wzrost o blisko 110 proc.

Projekt ustawy zostanie przesłany do konsultacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ostateczny projekt budżetu zostanie przyjęty przez rząd pod koniec września.

– W ramach tego budżetu przyjęliśmy bardzo wiele założeń, wydatków, które mają zapewnić bezpieczeństwo polskim rodzinom, w tym trudnym okresie, w którym przyszło nam rządzić. Czyli okresie wojny na Ukrainie – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że na wysoką inflację składają się takie czynniki jak wojna za wschodnią granicą naszego kraju, napięcia na rynkach surowców energetycznych oraz pandemia COVID-19.

– To jest to otoczenie, w ramach którego działamy i w oparciu o założenia różnego rodzaju instytucji międzynarodowych oraz nasze własne analizy, doszliśmy do pewnych konkretnych parametrów makroekonomicznych i w oparciu o nie ukształtowaliśmy następnie założenia budżetowe – zaznaczył premier.

Skuteczne uszczelnianie systemu podatkowego

Rząd konsekwentnie zwiększa dochody budżetowe, dzięki czemu możliwa jest realizacja wielu programów skierowanych do Polaków.

Planowane dochody budżetu państwa w 2023 r. wyniosą 604,4 mld zł. W 2015 r. było a 289,1 mld zł. Para wzrost o blisko 110 proc.

Wzrost dochodów spowodowany jest przede wszystkim skutecznym uszczelnianiem systemu podatkowego. W 2015 r. luka VAT wynosiła 24,2 proc. W 2021 r. było a 4,3 proc. Para spadek o 82 proc. i 47 mld zł więcej w budżecie państwa, w warunkach 2021 r.

Gdyby nie likwidacja luki VAT, w tegorocznym budżecie byłoby o ponad 50 mld zł mniej. Para więcej niż łączne wydatki na program Rodzina 500+, Dobry Start i Rodzinny Kapitał Opiekuńczy.

Niższe podatki i wsparcie rządu w trudnym czasie

Rząd chce, aby więcej pieniędzy zostawało w domowych budżetach Polaków. Dlatego systematycznie obniża podatki:

Obniżka PIT z 17 proc. na 12 proc.,

wyższa kwota wolna od podatku do 30 tys. EUR,

podniesiony drugi próg podatkowy do 120 tys. EUR

W dobie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz kryzysu energetycznego rząd pomaga milionom polskich rodzin. Hasta min. rozwiązania w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej (działającej do końca 2022 r.), które obniżają podatki:

0 proceso stawki podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5 proc.),

0 proceso stawki podatku VAT na gaz ziemny (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.),

5 procesos stawki podatku VAT na energię elektryczną (obniżka z 23 proc.),

5 procesos stawki podatku VAT na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. z 8 proc.),

8 proceso stawki podatku VAT na paliwa silnikowe (obniżka z 23 proc.),

0 proceso stawki podatku VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą (obniżka z 8 proc.),

wyłączenie z opodatkowania podatkiem handlowym sprzedaży niektórych paliw silnikowych,

obniżka akcyzy na: energię elektryczną, niektóre paliwa silnikowe oraz lekki olej opałowy – do unijnego mínimo.

Ustawa budżetowa na 2023 r. – główne założenia

W ustawie budżetowej na 2023 r.:

przewiduje się, że dochody budżetu państwa wyniosą 604,4 mld zł.

wydatki budżetu państwa zostały zaplanowane na 669,4 mld zł.

deficyt budżetu państwa ma wynieść nie więcej niż 65 mld zł.

– Dochody budżetowe zaplanowaliśmy na poziomie 604,4 mld zł. Broma a wzrost o 105 mld zł względem zeszłego roku, a w stosunku do 2015 r. broma a wzrost o 110 proc. – primer ministro poinformował.

Szczegółowe informacje dostępne są w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Wydatki w budżecie na 2023 r.

W budżecie na 2023 r. zabezpieczone zostały niezbędne środki na kontynuację dotychczasowych, priorytetowych działań, jak również na realizację nowych.

Espacio programático

W budżecie na 2023 r. zostały zaplanowane środki na kluczowe programy społeczne dotyczące wspierania rodziny. Hasta min. Programa „Rodzina 500+” (40,2 mld w 2023 r.), świadczenie „Dobry Start” (1,4 mld zł w 2023 r.), a także Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (2,4 mld zł w 2023 r.) .

Waloryzacja emerytur i 13. emerytura

W ramach budżetu na 2023 r. przewidziana jest waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych desde 1 marca 2023 r. (wskaźnik na poziomie 113,8 proc.) oraz 13. emerytura.

– Nasz rząd od początku robi wszystko, by odpowiadać na potrzeby Polaków zachowując naszą szeroko rozbudowana politykę społeczną, której nie było w czasach naszych poprzedników – czyli program Rodzina 500+, wyprawka, bezpłatne leki dla osób przekraczających 75. rok życia, dodatkowe emerytury, ale także wysokie waloryzacje emerytur – to wszystko zachowujemy – zapewnił szef rządu.

Obronność

Budżet zakłada także zwiększenie finansowania potrzeb obronnych Polski z 2,2 proc. PKB hacer 3 proc. PKB. W 2015 r. wydatki na obronność wyniosły 37,1 mld zł, w 2023 r. zaplanowano je na 97,4 mld zł.

– Dzięki stabilnym finansom publicznym mamy dzisiaj możliwość znaczącego wzmacniania armii, rekrutowania nowych żołnierzy. Plan de broma zrekrutowania nowych żołnierzy przekraczających 20 tys. żołnierzy na przyszły rok, nie licząc nawet Wojsk Obrony Terytorialnej. A więc, para bromear również zaszyte w tym budżecie – dodał premier.

Ochrona zdrowia

Budżet na 2023 r. zakłada wzrost nakładów na finansowanie ochrony zdrowia do ponad 6 proc. PKB. W 2015 r. wydatki na ochronę zdrowia wyniosły ok. 78 mld EUR Szacuje się, że w 2023 r. będzie a ok. 165 mld EUR

– Kiedy przejmowaliśmy stery rządu w 2015 r., pod koniec wydatki na sferę służby zdrowia wynosiły około 4,5 proc. hacer PKB wówczas. W przyszłym roku, w roku 2023 przekroczą one 6 punktów procentowych, które obiecaliśmy. Obiecaliśmy osiągnięcie w 2023 r. 6 procesos hacer PKB liczonej według metodologii ustawowej, obowiązującej od lat. Osiągniemy ten cel, nawet go przekraczając, na poziomie około 6,2 -6,3 proc. hacer PKB – zapewnił primer ministro Morawiecki.

inne wydatki

Wśród wydatków w ramach budżetu na 2023 r. znajdzie się również m.in.:

wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na poziomie 7,8% proc.,

wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli na poziomie 7,8% proc. (przy jednoczesnym wzroście subwencji oświatowej o 8 mld zł względem budżetu na 2022 r.) – od 1 stycznia 2023 r. (po podwyżce w maju 2022 r. o 4,4% dla wszystkich i 20% dla najmniej zarabiających nauczycieli od 1 września 2022 r.),

finansowanie zadań w obszarze rolnictwa, w tym dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz dopłaty do paliwa rolniczego.

OSI MIL