30.08.2022 Polska będzie trwale wspierać Ukrainę i wzmacniać własne zdolności obronne

Na spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa i konsekwencji po ataku rosyjskim na Ukrainę. To są konsekwencje dla bezpieczeństwa na całym świecie. Tematem naszych rozmów były także kwestie związane z wykorzystaniem funduszy unijnych na rzecz zwiększenia produkcji przemysłowej, zbrojeniowej – poinformował wicepremier Mariusz Błaszczak po zakończeniu spotkania szefów obrony państw UE.

30 sierpnia szef MON w Pradze wziął udział w obradach, którym przewodniczył J. Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i bezpieczeństwa. Obecni byli także przedstawiciele ONZ i NATO. Rozmowy dotyczyły sytuacji bezpieczeństwa w regionie ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia dla Ukrainy, broniącej się przed niesprowokowaną agresją rosyjską, a także współpracy państw członkowskich w kwestii uzupełniania własnych zdolności obronnych.

W gronie ministrów obrony państw UE rozmawialiśmy na temat luk, jeżeli chodzi o zdolności obronne naszych państw i projektów, dzięki którym te luki zostaną wypełnione. Mówiłem o dywersyfikacji surowców energetycznych do naszej części Europy i o tym, aby przeprowadzić taką inwestycję w koordynacji z NATO. Jest także fundusz poza budżetem UE – european peace facility, ale jest on zbyt skromny więc mój postulat był taki, aby zwiększyć ten fundusz i wykorzystać zasadę solidarności między państwami UE, aby odtworzyć magazyny sprzętu wojskowego

– podkreślił szef MON.

Wicepremier M. Błaszczak przedstawił na spotkaniu informacje na temat polskiego wsparcia dla Ukrainy.

Rozmawialiśmy na temat sytuacji na Ukrainie, możliwości i metod wsparcia. W tym kontekście poruszałem sprawę tego, że wciąż nie zostały odblokowane fundusze dla Polski przez Komisję Europejską. Podkreślałem zaangażowanie naszego kraju we wsparcie Ukrainy. Podkreślałem, że będzie ono trwałe

– dodał.

Jeden z postulatów szefa MON dotyczył refundacji.

Mówiliśmy o wykorzystaniu funduszy unijnych na rzecz zwiększenia produkcji przemysłowej, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy. Postulat Polski dotyczy tego, aby refundacje były związane z zakupieniem sprzętu wojskowego także spoza UE

– zaznaczył M. Błaszczak.

Dziś w Warszawie Rada Ministrów przyjęła budżet na 2023 rok, w którym wydatki na obronność wyniosą ponad 97 mld zł. Jak podkreślił wicepremier

to jest rekord, jeżeli chodzi o budżet przeznaczony na obronność. To są wydatki, które Polska powinna ponieść, żeby wzmocnić polskie siły zbrojne. Ci wszyscy, którzy atakują wyposażanie wojska w nowoczesny sprzęt działają na niekorzyść państwa. My mamy świadomość, że jeśli sami nie zadbamy o nasze bezpieczeństwo, to nikt inny tego obowiązku za nas nie wypełni

– przekonywał.

