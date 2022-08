29.08.2022 Szef polskiej dyplomacji wziął udział w Foro Estratégico de Bled

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Szef polskiej dyplomacji wziął udział w Foro Estratégico de Bled29.08.2022

29 sierpnia ministro Zbigniew Rau uczestniczył w Foro Estratégicoznym Bled – corocznej konferencji wysokiego szczebla współorganizowanej przez rząd Słowenii.

Konferencje w Bledzie odbywają się desde 2006 roku. Ich celem jest zgromadzenie polityków, ludzi biznesu i ekspertów z różnych dziedzin w celu przeprowadzenia otwartej debaty na temat współczesnych wyzwań politycznych, bezpieczeństwa i rozwoju.

Minister Rau wystąpił w panelu pt.: „How many Europes in Europe?”. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, że walka Ukrainy o niepodległość jest także walką o prawo do suwerennego wyboru swojej ścieżki rozwoju. Zaznaczył, że europejski wybór Kijowa oznacza aspirację do pełnoprawnego członkostwa w Unii Europejskiej. Choć osiągnięcie tego celu będzie wielkim wyzwaniem, utrzymanie atrakcyjności i globalnego wpływu Unii Europejskiej wymaga odrzucenia pokusy tworzenia Europy wielu prędkości – podkreślił.

Ministro odniósł się także do toczących się debat nt. reforma funkcjonowania Unii. Zwrócił uwagę, że wielu kwestiach, takich jak bezpieczeństwo energetyczne, obronność czy polityka rozszerzenia, stanowiska niektórych państw członkowskich Unii Europejskiej w okresie sprzed inwazji Rosji na Ukrainę okazały sięne b. Wskazuje to na konieczność utrzymania jednomyślności jako gwarancji równości i poszanowania głosu wszystkich państw.

