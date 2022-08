29.08.2022 Paryż Premier w Paryżu: zjednoczeni potrafimy się lepiej obronić przed kryzysami

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Kwestie dotyczące energii i obronności w kontekście możliwości współpracy polsko-francuskiej, relacje dwustronne oraz agenda europejska to główne tematy poruszone podczas spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Politycy rozmawiali także o dalszym wsparciu dla Ukrainy. Podczas wizyty w Paryżu szef rządu spotkał się także z przedstawicielami francuskiej organizacji pracodawców MEDEF.

Jedność jest drogą do rozwiązania kryzysu wywołanego atakiem Rosji na Ukrainę

Premier podkreślił, że Rosja atakując Ukrainę wywołała ogromny kryzys, który dopiero się rozwija. Dotyka on bezpieczeństwa, spraw energetycznych – to kryzys polityczny i gospodarczy w najszerszym rozumieniu. Szef polskiego rządu podkreślił, warto zadać sobie pytanie jak się przed takimi kryzysami bronić.

– Przede wszystkim kiedy jesteśmy zjednoczeni, ale to również współpraca gospodarcza i inwestycje. Takie, które zapobiegają wpadaniu w dalszy kryzys energetyczny byłyby najlepszym sposobem wyjścia z tych tarapatów – podsumował premier.

Prezes Rady Ministrów zaznaczył, że Europa popadła w „geopolityczną drzemkę” i w tym czasie ktoś inny mebluje za nas świat. Premier podkreślił, aby w działaniu państwa Europy opierały się o hasło „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”, nawet jeżeli się w niektórych kwestiach się różnimy.

Suwerenność od rosyjskich surowców energetycznych

Szef rządu rozmawiał z premierem Francji o bezpieczeństwie surowcowym obu krajów. Para jeden z ważniejszych tematów szczególnie teraz, gdy rosyjska agresja na Ukrainę oraz szantaż surowcowy Putina przekłada się na międzynarodowy kryzys energetyczny.

– Polska zapewniła sobie w dużym stopniu suwerenność od surowców rosyjskich, ale sądzę, że wielu naszych partnerów w Unii Europejskiej też musi dzisiaj solidarnie w tym kierunku działać, aby taką niezależność sobie sobie.

Podczas rozmów zaproponował, aby na dwa najbliższe lata ceny ETS były zamrożone na poziomie 30 euro lub wąskim przedziale cenowym zbliżonym do 30 euro. Drugi mechanizm, który przedstawił to zmiana zasad naliczania cen, aby nie cena krańcowa wyłącznie wyznaczała ceny dla całego rynku.

Rozwój europejskich zdolności obronnych

Wzmocnienie europejskich zdolności obronnych to kolejny temat spotkania. Zdaniem Polski potrzebne są ambitniejsze cele w zakresie wydatków na obronę.

– Razem z Francją, ramię w ramię, myślimy o wzmacnianiu europejskiego potencjału obronnego. Dziś mamy do czynienia nie z końcem wojny na Ukrainie, nawet nie z początkiem końca, dlatego nasza odpowiedź musi być cierpliwa, wyważona, ale też zdecydowana – podkreślił premier.

Propozycje Komisji Europejskiej dotyczące krótkoterminowych zamówień na najpilniejsze i najbardziej krytyczne produkty obronne powinny odpowiadać rzeczywistym potrzebom. Wsparcie finansowe ze strony KE powinno również obejmować zakupy dokonywane przez poszczególne państwa członkowskie. Pozwoli to na przywrócenie obronnej gotowości bojowej szybciej niż w przypadku wspólnych zamówień.

Poszerzanie współpracy polsko-francuskiej

Obok rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami francuskiej organizacji pracodawców MEDEF.

Celem rozmów z przedstawicielami francuskiego biznesu było poszerzanie współpracy polsko-francuskiej o nowe możliwości. – Będzie się ona tym lepiej rozwijać im Europa będzie bezpieczniejsza – powiedział premier. Zaapelował do uczestników konferencji

Szef polskiego rządu podczas konferencji MEDEF podkreślił, że obecnie ponad 1300 firm francuskich korzysta ze stabilności ekonomicznej na polskim rynku, z infrastruktury oraz z wykwalifikowanych pracowników. Dodał, że jeżeli Francji zależy na ekonomicznie suwerennej Europie, to Polska jest obecnie jednym z najbezpieczniejszych portów dla inwestycji.

Polska jest liderem wzrostu w Europie. Jesteśmy drugim krajem, jeżeli chodzi o tempo wzrostu na świecie od 1990 roku, zaraz po Chinach. Wzrost w Polsce od 30 lat to nie jest cud gospodarczy, to jest owoc ciężkiej pracy pracowników, ale również francuskie firmy mają wkład w ten wzrost. Chciałbym Wam za to bardzo podziękować – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

