28.08.2022 Kolejni ochotnicy złożyli przysięgę wojskową

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Ponad 13 tysięcy ochotników zgłosiło się do nowego rodzaju służby. Mamy przygotowane w tym roku 15 tysięcy miejsc, ale jeżeli będzie taka potrzeba to zwiększymy liczbę miejsc. Mam nadzieję, że zbliżająca się jesień spowoduje jeszcze większe zainteresowanie dobrowolną zasadniczą służbą wojskową”- przekonywał wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami 18. Dywizji Zmechanizowanej w Nisku.

W niedzielę 28 sierpnia br. wicepremier, minister obrony narodowej, wziął udział w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Przysięgę w Nisku złożyło 123 ochotników. W całej Polsce (w 9 miejscowościach) przysięgało 745 ochotników, którzy właśnie ukończyli 28-dniowe szkolenie podstawowe.Szkolenie obejmowało m.in. szkolenie z bronią, musztrę oraz regulaminy wojskowe. Po zakończonym przysięgą szkoleniu podstawowym, żołnierze mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego. Trwa ono 11 miesięcy i połączone jest z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej. Do tej pory do służby (do różnych jej etapów) zgłosiło się ponad 13 tys. ochotników.

„Dziękuję za decyzję o przystąpieniu do szkolenia podstawowego w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. To bardzo ważne wydarzenie. Przed chwilą zostaliście oficjalnie żołnierzami Wojska Polskiego. Bardzo się cieszę, że dominująca większość z was postanowiła zostać żołnierzami zawodowymi. A więc będziecie kontynuować szkolenie specjalistyczne. Jakaś część z was postanowiła przystąpić do terytorialnej służby wojskowej, więc będziecie służyć jako żołnierze WOT. To formuła, która pozwala na łączenie aktywności zawodowej czy studiów ze służbą wojskową. Jakaś część przejdzie do rezerwy, ale też za to wam dziękuję, że zdecydowaliście się podjąć służbę dobrowolną”

– mówił do żołnierzy Mariusz Błaszczak.

Wicepremier odniósł się do przesłania jakie ze sobą niesie uchwalona przed paroma miesiącami Ustawa o Obronie Ojczyzny.

„Dzięki silnemu Wojsku Polskiemu Polska jest bezpieczna. To jest właśnie zasadnicze przesłanie. Koordynując działania z panem prezydentem Andrzejem Dudą, poprzez prace Komitetu ds. Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych, na którego czele stał do niedawna pan premier Jarosław Kaczyński stworzyliśmy ustawę, która daje nam fundamenty rozwoju, zwiększenia siły Wojska Polskiego. Przez rozwijanie liczebne, wyposażanie wojska w nowoczesną broń. Poprzez ćwiczenia wojskowe, ćwiczenia z wojskami NATO, przez to, że właśnie tak dynamicznie rozwijamy jednostki wojskowe”

– podkreślił wicepremier.

Uroczystą przysięgę na Placu Wolności w Nisku zakończyła defilada pododdziałów. Ochotnicy, którzy podczas szkolenia uzyskali najlepsze wyniki otrzymali od wicepremiera Mariusza Błaszczaka pamiątkowe ryngrafy.

***Jednym z priorytetów MON jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Trwałe mechanizmy wzrostu liczby żołnierzy zapewnia Ustawa o obronie ojczyzny (uproszczenie procesu rekrutacji, nowe rodzaje służby wojskowej, etc.). Na mocy jej zapisów zwiększa się finansowanie wojska. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła Ustawa o obronie Ojczyzny. MON i Wojsko Polskie, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym roku jest gotowe przeszkolić 15 tys. ochotników.

OSI MIL