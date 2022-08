27.08.2022 Polska wspiera sojuszników

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Bardzo się cieszę, że podpisaliśmy wspólną deklarację o współpracy, jeśli chodzi o ochronę przestrzeni powietrznej nad Słowacją. Myślę, że to jest bardzo ważny argument mówiący, że współpracujemy ze sobą bardzo ściśle. Jesteśmy sąsiadami, jesteśmy przyjaciółmi, podzielamy zagrożenia w naszej części Europy i staramy się na nie odpowiedzieć, wzmacniając nasze siły zbrojne, by odstraszyć ewentualnego agresora – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak po podpisaniu deklaracji w sprawie ochrony przestrzeni powietrznej Republiki Słowacji.

W sobotę, 27 sierpnia w bazie lotniczej Kuchyňa w Malacky Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podpisał trójstronną deklarację z ministrami Czech i Słowacji w sprawie wzajemnego zobowiązania do ochrony przestrzeni powietrznej Republiki Słowacji.

Od 1 września para dyżurna polskich F-16 rozszerzy zakres odpowiedzialności o Słowację. Razem jesteśmy silniejsi

– zaznaczył szef MON.

M. Błaszczak podkreślał poczucie wspólnoty interesów polskich, słowackich, czeskich, europejskich.

Jesteśmy w NATO, jesteśmy w UE, wspieramy się wzajemnie

– przekonywał minister.

Polskie i czeskie myśliwce będą operowały z baz w swoich krajach. Zgodnie z umową, w razie potrzeby Słowacja zapewni wsparcie logistyczne państwa-gospodarza. W umowie w sprawie wzajemnego zobowiązania do ochrony przestrzeni powietrznej Republiki Słowacji ministrowie zadeklarowali, że zapewnią niezbędne siły do szybkiego reagowania na potencjalne naruszenia przestrzeni powietrznej Słowacji. Misja polskich i czeskich pilotów, która rozpocznie się 1 września 2022 r jest odpowiedzią na prośbę ministra Jaroslava Nad’a w związku z wycofaniem z eksploatacji słowackich samolotów MiG-29. Deklaracja wzmacniająca współpracę sojuszniczą to także wyraz solidarności krajów w obliczu zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę. Wicepremier Błaszczak zaznaczył, że wspólne reagowanie na zagrożenia i współpraca sąsiedzka są dziś niezwykle ważne.

Liczę na to, że kiedy Słowacja będzie już miała swoje F-16, to na zasadzie interoperacyjności będziemy nie tylko ćwiczyć, ale też budować plany operacyjne dotyczące współpracy lotniczej

– powiedział.

Jaroslav Nad, słowacki minister obrony podziękował Polsce i Czechom za pomoc. Zaznaczył, że wsparcie jakie otrzymał jego kraj jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa.

Podpisanie deklaracji to bardzo ważny moment i ważna decyzja. Pokazaliśmy, jak silny jest nasz sojusz w ramach NATO w i w ramach UE, ale jest to silna przyjaźń, braterstwo między naszymi państwami. Będziecie się troszczyć o nasze bezpieczeństwo, wszystkich Słowaków

– powiedział Jaroslav Nad.

Podczas wizyty na Słowacji odbyły się także pokazy akrobatyczne w wykonaniu m. in. pilotów z Polski, Czech i Słowacji, które odbywają się w ramach międzynarodowych pokazów lotniczych „Slovak International Air Fest 2022” ***Polska i Słowacja budują wspólny system obronny, który gwarantuje bezpieczeństwo naszych państw, ale także w całej wschodniej flanki NATO – tworzą Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO, są członkami Grupy Wyszehradzkiej, NATO i Unii Europejskiej. Oba kraje realizują wiele wspólnych szkoleń i ćwiczeń, jak również wykonują wspólnie zadania stojące przed członkami NATO.

