26.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki: połączenie gazowe Polska-Słowacja daje perspektywy zaopatrzenia naszego regionu w gaz praktycznie ze wszystkich kierunków świata

Premier Mateusz Morawiecki: połączenie gazowe Polska-Słowacja daje perspektywy zaopatrzenia naszego regionu w gaz praktycznie ze wszystkich kierunków świata26.08.2022

Bezpieczeństwo surowcowe kraju a jeden z priorytetów działań rządu. Szczególnie teraz, gdy rosyjska agresja na Ukrainę oraz szantaż surowcowy Putina przekłada się na międzynarodowy kryzys energetyczny. Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w uroczystości uruchomienia połączenia gazowego między Polską i Słowacją w Strachocinie, w powiecie sanockim. W wydarzeniu uczestniczył również szef słowackiego rządu Eduard Heger. W ramach uroczystości premierzy simbólicoznie uruchomili przesył gazu pomiędzy oboma państwami. Gazociąg stanowi ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe, który wzmocni bezpieczeństwo surowcowe Polski i Słowacji.

Strategiczna inwestycja dla bezpieczeństwa surowcowego obu krajów

– Cieszę się, że udało się doprowadzić do końca tę Strategiczną inwestycję. Ten gazociąg jest dowodem tego, że połączenia północ-południe mogą wzmacniać bezpieczeństwo naszych państw – powiedział premier Mateusz Morawiecki. To jednocześnie wielka inwestycja Trójmorza, która w ten sposób konstruuje swoje bezpieczeństwo – podkreślił szef rządu.Gazociąg stanowi ważny element Korytarza Gazowego Północ-Południe i jest jedną z kluczowych inwestycji energetycznych w regionie, która wzmocni bezpieczeństwo surowcowe Polski i Słowacji. Para kolejne działanie rządu, którego celem jest rozszerzenie współpracy międzynarodowej w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców. Dzięki nowemu połączeniu, Polska zyska także infrastrukturalny dostęp do kolejnych źródeł gazu niezależnych od Rosji, zlokalizowanych na obszarze południowej Europy (za pośrednictwem tamtejszych terminali LNG), Afryki Północzunej oaz Kałnocnej.

Polska od Dawna sygnalizowała o zagrożeniu surowcowym ze strony Rosji

Premier podkreślił, że od dawna przestrzegaliśmy o niebezpieczeństwach rosyjskiego szantażu gazowego, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Dlatego Polska realizowała konkretne działania przeciwko rosyjskim zagrożeniom. – Nie myliliśmy się co do intencji Rosji – dodał szef rządu.Jak wskazał w ciągu 5 lat zbudowaliśmy gazociąg od Polski północno-zachodniej do południowo-wschodniej. 860 km gazociągu, który buduje dodatkową przestrzeń bezpieczeństwa.Uruchomiony dziś interkonektor gazowy ma długość 61,3 km po stronie polskiej i 106 km po stronie słowackiej. Gazociąg umożliwi przesył gazu na poziomie 5,7 mld m3 w skali roku w kierunku Polski oraz 4,7 mld m3 w kierunku Słowacji. Połączenie zabezpieczy dostawy surowca w sytuacjach kryzysowych oraz umożliwi eksport gazu z Polski w oparciu o dostawy z terminala LNG w Świnoujściu.

