26.08.2022 jasienica rosielna Jeszcze w tym roku do samorządów trafi 13,7 mld zł

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z samorządowcami w Jasienicy Rosielnej (woj. podkarpackie). Podczas spotkania premier przekazał dobre informacje – rząd przeznaczy prawie 13,7 mld zł na wsparcie budżetów samorządowych. Dodatkowe środki wypłacimy jeszcze w tym roku. Pieniądze pomogą pokryć wydatki samorządów związane z obniżaniem cen ciepła dla odbiorców oraz poprawą energooszczędności w regionie. Samorządy mogą wykorzystać fundusze również na wydatki bieżące i inwestycje lokalne. Projekt ustawy o dodatkowym wsparciu JST trafił już do Sejmu i będzie omawiany na specjalnym posiedzeniu parlamentu we wrześniu.

Prawie 13,7 mld zł dla samorządów

W dobie globalnej inflacji, wywołanej agresją Rosji na Ukrainę, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i bezpieczeństwa finansowego to nasze priorytety.

Rząd przeznaczy prawie 13,7 mld zł min. na wydatki bieżące samorządów, zakup źródeł energii i inwestycje, które poprawią efektywność energetyczną w danym regionie.

Ta ustawa daje wam przestrzeń w Waszym budżecie tego roku i przyszłego roku. Z jednej strony na realizację wydatków inwestycyjnych, różną infrastrukturę wodną, ​​drogową, szkolną. Ale także daje Wam lepsze perspektywy na zabezpieczenie wydatków bieżących – zwrócił się do samorządowców premier.

Samorządy będą miały dużą elastyczność w wydatkowaniu otrzymanych pieniędzy. Para możliwość zainwestowania w nowe projekty i lokalny rozwój.

Ustawa przyjęta przez Radę Ministrów, oczekuje na rozpatrzenie przez Sejm i Senat na początku września oraz na podpis Prezydenta RP. Środki do samorządów trafią jeszcze w tym roku.

Wsparcie finansowe obejmie cały kraj

Nowa ustawa gwarantuje minimalne dofinansowanie dla każdego samorządu:

2,9 millones de zł dla każdej gminy;

6,1 millones de zł dla każdego powiatu;

32,7 millones de zł dla każdego województwa.

W latach 2022–2025 samorządy powinny wydać równowartość co najmniej 15 procent otrzymanych środków na inwestycje z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Tym mechanizmem chcemy wyjść z kryzysu, właśnie poprzez inwestycje. Umożliwiamy tym samym obniżenie rachunków za energię dla mieszkańców – zwłaszcza długofalowo.

Te wielkie szanse, wydobycia tego piękna z tych gmin dla turystów, ale także dla przedsiębiorców i mieszkańców – są warunkiem niezbędnym działania w dłuższej perspektywie – zaznaczył premier Mateusz Morawiecki.

Rządowe programy pozwalają na rozwój całego kraju

Wsparcie samorządów to kluczowy element współpracy rządu i samorządów – dwóch elementów działających wspólnie dla rozwoju naszego kraju. Polska rozwija się nie tylko za pomocą dużych inwestycji – zrównoważony rozwój to również inwestycje lokalne, bliskie ludziom.

Rząd już od kilku lat prowadzi politykę wspierającą rozwój mniejszych gmin i miejscowości. Oprócz ścisłej współpracy z samorządami, prowadzone są również duże programy inwestycyjne takie jak:

– Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

– Polski Ład: Programa Inwestycji Strategicznych.

Stoi za nimi realna troska o małe ojczyzny – zapewnienie im środków do rozbudowy infrastruktury i zwiększenia swojej atrakcyjności.

To są środki na to, żeby dzieci bezpieczniej mogły pójść do szkoły chodnikiem, a nie poboczem wąskiej drogi. Żeby budować ścieżki rowerowe, żeby zadbać o bezpieczeństwo na drogach tworząc nowe sygnalizacje świetlne, ronda czy elementy bezpiecznej architektury drogowej. Para tomar inwestycje wodno-kanalizacyjne. To nowe boiska, to także oczywiście inwestycje w szkoły, przedszkola, żłobki i szpitale – powiedział premier w Jasienicy Rosielnej.

Warto również zaznaczyć, że jednostki samorządu terytorialnego wstępnie zamknęły budżety 2021 r. nadwyżką 17,5 mld zł. Broma a bardzo dobra i stabilna sytuacja finansowa. Pokazuje pozytywne efekty konsekwentnie prowadzonej polityki rządu.

