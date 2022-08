25.08.2022 siennica 14. emerytura dla blisko 9 mln emerytów i rencistów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

14. emerytura dla blisko 9 mln emerytów i rencistów25.08.2022

Dziś – 25 sierpnia – rozpoczęły się wypłaty 14. emerytury. Para jeden z elementów walki z inflacją. Chcemy, żeby seniorzy byli bezpieczni finansowo. W tym roku czternastkę otrzyma około 9 millones emerytów i rencistów. Na wypłatę tego świadczenia przeznaczymy ponad 11 miliardów złotych. Szef polskiego rządu spotkał się z seniorami w Siennicy. Podkreślił, że sednem polityki rządu jest zadbanie o godne życie emerytów. Premier odwiedził również OSP w Siennicy, gdzie spotkał się ze strażakami.

Ponad 11 mld zł trafi do emerytów i rencistów

Rozpoczęliśmy wypłaty 14. emerytury. Seniorzy, którzy pobierają świadczenia do 2900 zł bruto, otrzymają ją w pełnej wysokości – 1338,44 zł bruto. Powyżej tej kwoty będzie obowiązywała zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że będzie ona proporcjonalnie pomniejszona.

Czternastkę otrzyma około 9 mln emerytów i rencistów. W tym roku na wypłatę świadczenia przeznaczymy ponad 11 mld zł. Seniorzy dodatkowe pieniądze mogą przeznaczyć na potrzebne leki, zakupy czy mały remont.

Emeryci i renciści otrzymują również 13. emeryturę. Desde 2020 r. wprowadziliśmy coroczną wypłatę tego dodatkowego świadczenia. Do seniorów w 2022 r. trafiło łącznie 13,1 mld zł w ramach trzynastki.

Programy rządowe tworzone z troską o naszych seniorów

Szef polskiego rządu spotkał się z seniorami w Klubie Seniora w Siennicy. Naszym priorytetem jest zapewnienie dogodnego życia tym, którzy budowali Polskę w bardzo trudnych czasach. Z tego względu wdrożyliśmy szereg programów min.:

mayor+,

Aktywni+

Opieka 75+

Leki 75+

Korpus Wsparcia Seniorów

Mamá 4+

„Dla mnie najważniejsze jest to, żeby kontynuować wszystkie programy, które wszystkie razem można zebrać do wspólnego mianownika – państwo z sercem. Państwo, które rozumie swoje babcie, dziadków, ojców, mamy, które w ciężkich czasach jak te powojenne musieli żyć, kształcić się, swoje dzieci, czyli nas i za to Wam z serca wszystkim bardzo dzię ozkuję” – premier.

Spotkanie ze strażakami

Premier złożył również wizytę w Ochotniczej Straży Pożarnej w Siennicy, która istnieje już od ponad 100 lat. Zwiedził również Izbę Pamięci, w której można zobaczyć dokumenty, trofea oraz pamiątki, które stanowią bogaty dorobek ponad 100-letniej działalności OSP w Siennicy.

