24.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki: Ukraina udowadnia, że ​​jest prawdziwie niepodległa

Premier Mateusz Morawiecki: Ukraina udowadnia, że ​​jest prawdziwie niepodległa24.08.2022

W 31. rocznicę uchwalenia deklaracji niepodległości Ukrainy, premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że Polska była pierwszym państwem, które uznało ten fakt. W specjalnym nagraniu szef rządu życzył, aby za rok ukraińscy żołnierze świętowali w swoich domach i ze swoimi rodzinami, po tym jak zwyciężą w wojnie z rosyjskim najeźdźcą.

Polska sojusznikiem i przyjacielem Ucrania

Premier Mateusz Morawiecki przytoczył fragmentdeklaracji niepodległości Ukrainy i zaznaczył, że w obliczu śmiertelnego niebezpieczeństwa udowadnia ona, że ​​jest prawdziwie niepodległa. „Niepodległość, to coś więcej niż deklaracje. Para przede wszystkim zdolność do obrony swojej ojczyzny w momencie próby” – podkreślił.

„W tym trudnym dla Ukrainy czasie z podziwem patrzę na waszą walkę, a my jesteśmy dumni, że możemy nazywać się waszymi sojusznikami i przyjaciółmi” – powiedział szef rządu. “Wiemy, że bijecie się nie tylko w swoim imieniu. Chronicie siebie, swoje rodziny, ale Chronicie również Polskę i Europę” – dodał.

Polonia y Ucrania na straży dziedzictwa cywilizacji europejskiej

Premier Mateusz Morawieckizapewnił, że Polska jest z Ukrainą na dobre i na złe. „Wspieramy was w każdy możliwy sposób – poprzez dostawy, pracę na forach międzynarodowych i przede wszystkim poprzez udzielanie schronienia ukraińskim kobietom i dzieciom, które uciekły przed wojną” – zaznaczył.

Jak podkreślił szef rządu, Polska i Ukraina stoją razem na straży dziedzictwa cywilizacji europejskiej. „Wierzymy, że żadne imperium, ani żadna władza nie jest w stanie zniszczyć wolnych ludzi i że to wolni ludzie budują państwa, a nie odwrotnie” – dodał.

Dzień Niepodległości Ucrania

Dzień Niepodległości Ukrainy to ukraińskie święto państwowe obchodzone w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR 24 sierpnia 1991 r. W tym roku obchodzona jest 31. rocznica wyjścia tego kraju ze składu Związku Sowieckiego.

