23.08.2022 Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w CIT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczącej zmian w CIT23.08.2022

Celem projektowanej ustawy jest udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych

Nowelizacja służy także wyeliminowaniu pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych i niejasności oraz poprawie czytelności przepisów.

Proponowane w projekcie regulacje uwzględniają postulaty zmian i sygnały pochodzące od podatników, w tym zarówno małych, średnich, jak i dużych podmiotów, organizacji branżowych, społecznych i zawodowych. Dotyczą one w szczególności potrzeby zmniejszenia obowiązków administracyjnych po stronie podatników, uczynienia regulacji podatkowych bardziej proporcjonalnymi i adekwatnymi do realiów prowadzenia działalności gospodarczej, czy też doprecyązuąpisówi obowi

– komentuje wiceminister finansów Artur Soboń.

Projekt ustawy wprowadza regulacje o charakterze doprecyzowującym istniejące rozwiązania, w tym m.in. odracza stosowanie niektórych instytucji, obowiązujących od 1 stycznia 2022 r., zaproponowanych w ustawie z 29 października 2021 r. Działanie to będzie sprzyjało również urzeczywistnianiu idei sprawiedliwego systemu podatkowego, a ponadto powinno przyczynić się, w dłuższej perspektywie, do sukcesywnego rozwoju gospodarczego.

Proyecto ustawy CIT – najistotniejsze zmiany para:

modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (zawieszenie na lata 2022-2023),

uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”,

zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. pośrednich transakcji rajowych,

zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH),

uelastycznienie konstrukcji oświadczenia wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pago y reembolso,

zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów,

złagodzenie przepisów dotyczących rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych,

likwidacja obowiązku składania załącznika przy korzystaniu z „ulgi na złe długi”,

poprawa regulacji dotyczących przepisów o opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT),

zmiana przepisu dotyczącego termin opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń.

Ponadto – w zakresie innych podatków niż podatki dochodowe:

zmiana przepisów związana z koniecznością wydłużenia wprowadzonych działań antyinflacyjnych oraz utrzymania stawek VAT na dotychczasowym poziomie w związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie,

zmiana przepisów zmierzająca do cyfryzacji obowiązków informacyjnych notariuszy w zakresie zdarzeń prawnych zawartych w aktach notarialnych, aktach poświadczenia dziedziczenia i europejskich poświadczeniach spadkowych.

