23.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki: co najmniej 2,9 mln zł na inwestycje dla każdej gminy

Bezpieczeństwo energetyczne i finansowe to podstawa filozofii działania rządu. Rada Ministrów przyjęła rozwiązania, dzięki którym Polacy będą mogli skorzystać z dofinansowania do różnych rodzajów ciepła, takich jak węgiel, pellet, gaz LPG, drewno kawałkowe i olej opałowy. Ograniczamy także wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej. Na wsparcie mogą liczyć także samorządy. Każda gmina otrzyma co najmniej 2,9 mln zł. Dzięki temu samorządy będą mogły np. zakupić prąd, źródła ciepła itd. Łącznie do samorządów trafi prawie 13,7 mld zł rządowego dofinansowania.

– Inwestycje to jest najzdrowszy i najlepszy mechanizm wychodzenia z kryzysu, który zapewniamy poprzez odpowiednie środki dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Dodatkowe środki dla samorządów

Samorządy otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe od rządu. Prawie 13,7 mld zł zostanie przeznaczonych min. na poprawę efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów zakupu ciepła ponoszonych przez odbiorców. Środki umożliwią także realizacje nowych inwestycji. Samorządy mogą liczyć na wsparcie w wysokości co najmniej:

2,9 millones de zł dla jednej gminy;

6,1 millones de zł dla jednego powiatu;

32,7 millones de zł dla jednego województwa.

Dodatkowe środki trafią do samorządów już w 2022 r. – to niezwykle istotne ze względu na wzrost cen. Wynika on przede wszystkim z ataku Rosji na Ukrainę oraz ze skutków pandemii COVID-19. Przyjęte rozwiązania umożliwiają także elastyczniejsze zarządzanie budżetami samorządów.

Inwestycje energetyczne w każdej gminie

Samorządy do 2025 r. powinny wydać równowartość co najmniej 15% otrzymanych środków na inwestycje dotyczące poprawy efektywności energetycznej. To środki przekazane z myślą o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju.

– Każda gmina otrzyma co najmniej 2,9 mln zł. Gminy wiedzą doskonale, jak potężny jest to zastrzyk, który będzie służył zarówno celom rozwojowym, wydatkom bieżącym i ograniczeniu wpływów wysokich cen energii na światowych rynkach surowców dla mies. Ale także zagwarantowanie impulsu rozwojowego i inwestycyjnego – zwrócił uwagę premier.

Dodatki dla gospodarstw domowych

Przyjęte rozwiązania mają na celu umożliwienie dofinansowania innych rodzajów źródeł ciepła. Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy,

2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,

1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG.

Jeśli korzystasz do ogrzania gospodarstwa domowego z węgla, to do 30 listopada 2022 r. możesz złożyć wniosek o dodatek węglowy dla gospodarstw domowych. W ciągu miesiąca otrzymasz od gminy dodatek w wysokości 3000 zł. Warunkiem, por skorzystać z dodatku, jest wpis do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Nie ma żadnych ograniczeń dotyczących dochodu na gospodarstwo domowe.

Ciepło z rekompensatą

Dzięki programowi, ograniczony zostanie wzrost cen ciepła i kosztów podgrzania ciepłej wody dla gospodarstw domowych i instytucji, takich jak szkoły czy szpitale. Ustalimy pułap ceny ciepła uprawniający do taryfy z rekompensatą na poziomie:

103,82 zł /GJ dla ciepła z węgla;

150,95 zł/GJ dla ciepła z gazu i oleju opałowego.

To ograniczy wzrost rachunków za ciepło. Gospodarstwa domowe zapłacą średnio o ok. 1012 zł mniej w przypadku, gdy źródłem ciepła jest węgiel i ok. 3900 zł, gdy źródło ciepła zasilane jest gazem ziemnym.

Wsparcie dla instytucji

Dodatkowe wsparcie w wysokości 1,2 mld zł otrzymają podmioty użyteczności publicznej (m.in. szkoły, przychodnie), które korzystają do ogrzewania z węgla, pelletu lub innego rodzaju biomasy, drewna kawałkowego, skropolegoju opa lub lub.

– Poszerzamy nasz arsenał narzędzi wsparcia, żeby wszyscy obywatele mogli z tego skorzystać. Wsparcie obejmuje też tak zwane podmioty wrażliwe – szpitale, szkoły. Ciepło systemowe musi być tańsze również dla nich – podkreślił premier.

Tarcza Antyinflacyjna do końca roku

Do 31 grudnia 2022 roku wydłużamy działanie Tarczy Antyinflacyjnej. Para narzędzie, które łagodzi odczuwanie skutków wzrostu cen po ataku Rosji na Ukrainę.

Tarcza Antyinflacyjna a min. obniżone ceny, dzięki:

0% de IVA-u na podstawowe produkty spożywcze (obniżka z 5%);

0% de IVA-u na gaz ziemny (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

5% de IVA-u na energię elektryczną (obniżka z 23%);

5% de IVA-u na ciepło systemowe (ogrzewanie z kaloryferów) (obniżka z 23%, a od 1 lutego 2022 r. z 8%);

8% de IVA-u na paliwa silnikowe (obniżka z 23%).

