Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rada Ministrów przyjęła dziś projekt nowelizacji ustawy o dochodach JST. Dzięki projektowanym zmianom samorządy otrzymają środki w wysokości nieomal 13,7 mld zł już w 2022 r. Kwota ta stanowi dochód z tytułu udziału samorządów we wpływach z PIT r.

Samorządy dzięki Dodatkowym Środkom Będą Mogły Sprawniej Realizować Zadania Własne, w tym zadbać o lepszą Efektywność energetyczną posiadanyansbiii -ierd adosc.

Sytuacja samorządów po I półroczu 2022 r. przedstawia się dobrze, a wykonanie budżetów samorządowych przebiega według założonych planów. Chcemy jednak konsekwencje wzmacniać nasze wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego, aby sprawnie realizowały swoje zadania publiczne i służyły Polakom niezależnie od sytuacji. Dlatego już w tym roku, wychodząc naprzeciw postulatom samorządów, przekażemy JST dodatkową kwotę w wysokości 13,673 mld zł jako dochód z tytułu udziału samorządów we wpływach z PIT

– podkreśla Sebastian Skuza, wiceminister finansów.

Łączna kwota dodatkowych dochodów 13.673 mld zł – składa się z dwóch składowych. Pierwsza (7,793 mld zł) – nawiązuje do wysokości części rozwojowej subwencji, która zostałaby przekazana odpowiednio do gmin, powiatów i województw w roku 2023. Środki z tej kwoty otrzymają wszystkie jednostki – proporcjonalnie do wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z PIT planowanych na rok 2023. Druga kwota składowa (5,880 mld zł) zostanie rozdzielona na części przysługujące poszczególnym gminom, powiatom i województwom proporcjonalnie do wysokości udziału planowanych na rok 2023 dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT, przy czym każdy samorząd otrzyma pewną minimalną gwarantowana kwotę dodatkowych dochodów.

Każda gmina otrzyma co najmniej blisko 2,9 mln zł

Każdy powiat – co najmniej blisko 6,1 mln zł

Każde województwo nie mniej niż blisko 32,7 mln zł

Rozwój energooszczędnych technologii i obniżenie kosztów energii dla mieszkańców

Dodatkowe wsparcie dla samorządów ma przynieść długofalowy efekt w postaci upowszechnienia zastosowania energooszczędnych technologii. Dzięki temu samorządy oraz mieszkańcy będą mogli obniżyć swoje rachunki za prądu i za wytwarzane ciepło. Samorządy na zadania związane z poprawą efektywności energetycznej oraz ograniczeniem kosztów zakupu ciepła będą zobowiązane przeznaczyć nie mniej niż równowartość 15% kwoty otrzymanych w 2022 r. dodatkowych dochodów z tytułu PIT w latach 2022–2025.

Uelastycznienia reguły fiskalnej dla JST

Przyjęta przez Radę Ministrów nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw wprowadza czasowe preferenceje w zakresie zasady zrównoważenia części bieżącej budżetu d spługuty limitu JST oraz limitu. Hacer 2025 r. wydłużamy m.in. możliwość równoważenia wydatków bieżących wolnymi środkami, czyli nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu JST z lat ubiegłych. Takie rozwiązanie pozwoli JST na maksymalne wykorzystanie swojego potencjału inwestycyjnego i dalszy rozwój.

Stabilna sytuacja Finansowa Samorządów

Sytuacja samorządów po I półroczu 2022 r. pozostaje stabilna, a wykonanie budżetów samorządowych przebiega według założonych planów. Samorządy odnotowały nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 14,4 mld zł, zaś nadwyżka operacyjna samorządów, czyli różnica między ich bieżącymi dochodami a wydatkami po I półroczu 2022 r. wyniosła blisko 20,5 mld zł. Spadło też zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego. Na koniec II kw. 2022 r. wyniosło 87 403 mln zł, co oznacza spadek o 3 720 mln zł względem IV kwartału 2021. Oprócz dochodów, które wpływają w bieżącym roku samorządy mogą dysponować środkami pozostałymi z lat ubiegłych w wysokości prawie 52,1 mld zł.

