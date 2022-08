22.08.2022 Supraśl Współdziałanie Wojska Polskiego z siłami OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Jesteśmy konsekwentni w budowaniu odporności Sojuszu Północnoatlantyckiego, poprzez rozwój polskich sił zbrojnych ale również i stałe ćwiczenia. One są niezwykle istotne, jeżeli chodzi o budowę właśnie interoperacyjności, a więc ćwiczenie procedur, kontakty między żołnierzami. Siły Sojuszu Północnoatlantyckiego stoją na straży bezpieczeństwa i stabilności państw, położonych na wschodniej flance NATO – zapewnił wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu Amber Desire 22.

W poniedziałek 22 sierpnia br. wicepremier i szef MON obserwował szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego oraz wojsk sojuszniczych w okolicach Supraśla.

W 2022 r. wydzielone siły Wielonarodowej Dywizji Północny – Wschód (MND NE), 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz pododdziały międzynarodowej Batalionowej Grupy Bojowej eFP NATO, stacjonującej w Polsce od 2017 roku, prowadzą cykliczne ćwiczenie pod kryptonimem „Amber Desire – 22”. W bieżącej edycji ćwiczenia bierze udział 300 żołnierzy i 40 jednostek sprzętu.

Ćwiczenie to sprawdzian zdolności sprawnego przemieszczenia pododdziałów na znaczną odległość i prowadzenia działań obronnych, obejmujące również zgrywanie pododdziałów międzynarodowych, podnoszenie ich interoperacyjności. Dodatkowo, w rejonie odbyły się pokazy sprzętu wojskowego.

Naszym zadaniem, państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i sił zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego jest odstraszanie, jest pokazywanie imperium zła, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego są odporne, że państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego dysponują takimi siłami, zgranymi siłami, dzięki którym atak na Sojusz Północnoatlantycki będzie nieopłacalny dla tych, którzy próbują odbudować rosyjskie imperium

– mówił podczas spotkania z żołnierzami wicepremier M.Błaszczak.

W ćwiczeniu są zaangażowane siły: 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej (1. i 2. batalion zmechanizowany, batalion czołgów, dywizjon przeciwlotniczy, batalion saperów, batalion logistyczny i batalion dowodzenia), Batalionowej Grupy Bojowej eFP (brytyjska kompania rozpoznawcza, żołnierze SZ USA i Rumunii), 11. pułku artylerii i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Działania ćwiczących sił są osłaniane z powietrza przez śmigłowce bojowe W-3 Sokół.

Wicepremier, szef MON podkreślił, że ćwiczenia mają charakter ciągły, a dzisiejsze to tylko jedna z edycji ćwiczeń, które są organizowane i przeprowadzane przez dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Przypomniał, że będą one również kontynuowane w przyszłości, a ich charakter ma niezwykle ważne znaczenie dla bezpieczeństwa i stabilności na wschodniej flance NATO:

Część tych ćwiczeń przeprowadzana jest na Litwie, część na terytorium Polski. Niewątpliwie ważnym miejscem jest granica polsko-litewska. To wszystko, te terytorium, które nazywane jest przesmykiem suwalskim, wymaga większej koncentracji i większej uwagi, żeby zapewnić bezpieczeństwo ze strony państw Sojuszu Północnoatlantyckiego

– mówił wicepremier.

***Polska uczestniczy w inicjatywie NATO eFP (ang. enhanced Forward Presence) – wzmocnionej Wysuniętej Obecności. Główną jej siłę stanowią cztery wielonarodowe batalionowe grupy bojowe NATO , rozmieszczone w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii. Każda grupa została utworzona przez państwo ramowe, którymi są odpowiednio: Stany Zjednoczone, Niemcy, Kanada i Wielka Brytania. Polska jest nie tylko jednym z państw gospodarzy, ale również państwem delegującym swoje siły do innej z grup (eFP Łotwa).

Na terytorium Polski utworzono również dowództwo dywizyjne – Wielonarodową Dywizję Północny Wschód z dowództwem w Elblągu, która koordynuje działania wszystkich grup eFP. Na co dzień „polska” grupa eFP, w skład której wchodzą przedstawiciele Sił Zbrojnych Chorwacji, Rumunii, USA i Wielkiej Brytanii, współdziała z 15. Giżycką Brygadą Zmechanizowaną. Funkcjonowanie eFP w Polsce to doskonały przykład dobrej współpracy sojuszniczej, a szczególnie partnerskiego współdziałania Polski i USA.

***W skład 16. Dywizji Zmechanizowanej wchodzi siedem jednostek wojskowych: 9. Brygada Kawalerii Pancernej, 15. Brygada Zmechanizowana, 20. Brygada Zmechanizowana, 11. Pułk Artylerii, 15. Pułk Przeciwlotniczy, 16. Pułk Logistyczny oraz 9. Batalion Dowodzenia. Od 2 grudnia 2019 r. dowództwo 16. Dywizji Zmechanizowanej znajduje się w Olsztynie. Obowiązki dowódcy pełni gen. bryg. Wojciech Ziółkowski.

>>> GALERIA – Ćwiczenie Wojska Polskiego z sojusznikami

OSI MIL