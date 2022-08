19.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki: dzięki inwestycjom wzrost gospodarczy będzie szybszy i zrównoważony

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Inwestycja w infrastrukturę to nie jest zbędny wydatek, ale najlepsza inwestycja w komfort życia mieszkańców i poprawę bezpieczeństwa. To także zwiększenie ruchu turystycznego i możliwości rozwoju gospodarczego. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51 w województwie warmińsko-mazurskim. Para pierwsza inwestycja z Programu budowy 100 obwodnic przekazana kierowcom. Przewiduje on realizację w całej Polsce 100 zadań o łącznej długości ok. 820 kilometros Na realizację programu rząd przeznaczy 28 mld zł.

– To jest nasz konsekwentny program – bezpieczna Polska, silna Polska, bliska ludziom – powiedziała premier. Jak dodał, programy takie jak ten to inwestycje, które stanowią odpowiedź na wyzwania dzisiejszych czasów. Dzięki nim wzrost gospodarczy będzie szybszy, bardziej zrównoważony i sprawiedliwy.

Rozwój kraju i poprawa bezpieczeństwa

– Ta mapa dróg, para bromear mapa postępu. Widzimy wyraźnie jak w ślad za nowymi drogami przychodzą do kolejnych powiatów i gmin nowi przedsiębiorcy – kontynuował premier Mateusz Morawiecki.Budowa obwodnic miast zapewni efektywne funkcjonowanie drogowego transportu osobowego i towarowego. To także poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i jakości życia mieszkańców. Przez łatwiejszy, szybszy i tańszy przepływ towarów oraz usług.

28 mln zł na realización Programu budowy 100 obwodnic

Poprawa bezpieczeństwa, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne cele Programu budowy 100 obwodnic. W ramach programu w całej Polsce powstanie 100 zadań o łącznej długości ok. 820 kilometros Na jego realizację rząd przeznaczy 28 mld zł. Program przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy oraz rozwoju firm wykonujących inwestycje drogowe.W programie zostały ujęte zadania na różnym etapie przygotowania. Wybór obwodnic do realizacji odbywał się przy uwzględnieniu m.in. natężenia ruchu, stanu bezpieczeństwa, poprawy dostępności połączeń z państwami sąsiednimi oraz koniecznością zachowania zrównoważonego rozwoju kraju.

Obwodnica Smolajn – o inwestycji

Na dwa miesiące przed terminem została udostępniona do ruchu niemal 2 km obwodnica Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51. To pierwsza obwodnica zrealizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. Dzięki obwodnicy będzie mniejszy ruch komunikacyjny w miejscowości. Poprawi się komfort jazdy oraz bezpieczeństwo podróżnych i mieszkańców.Inwestycja obejmowała rozbudowę drogi w istniejącym i częściowo nowym śladzie. Wybudowano min. dodatkowe jezdnie do obsługi terenów przyległych, ciąg pieszo-rowerowy, chodniki, dwie zatoki autobusowe oraz przejścia dla pieszych.

