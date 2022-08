19.08.2022 Poradnik turystyczny – wakacyjny debe tener

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Poradnik turystyczny – wakacyjny debe tener19.08.2022

Wracasz z wakacji i w bagażu masz pamiątki z podróży, prezenty, żywność, wyroby tytoniowe lub alkohol.

Wybierasz się na urlop i chcesz coś przewieźć przez granicę UE.

Nie wiesz ile i jakich towarów możesz zabrać ze sobą lub przewieźć z podróży transportem lądowym, morskim, czy lotniczym.

Przypominamy o specjalnym Poradniku turystycznym. Poradnik zawiera niezbędne wiadomości dla podróżnych przekraczających granice naszego kraju. Sprawdź co, i w jakiej ilości możesz przewozić przez granicę, żeby nie wpakować się w kłopoty.

Główne informacje, które znajdziesz w poradniku to m.in.:

Jakie są wymagane dokumenty do podróży poza granice Polski dla podróżnych i pojazdów samochodowych;

Jak przygotować się do kontroli granicznej i kontroli bezpieczeństwa na lotniskach;

Jakie towary, o jakiej wartości są zwolnione z opłat celnych w transporcie lądowym, lotniczym i morskim;

Jakiej wartości środki płatnicze należy zgłosić podczas kontroli granicznej i celnej;

Jakie są ograniczenia w przywozie i wywozie towarów z krajów trzecich, i jakie dodatkowe wymagania należy spełnić;

Jakie są wymagane dokumenty i zasady przekraczania granicy przez osoby niepełnoletnie;

Jakie są regulacje dotyczące przewożenia roślin, zwierząt, żywności, produktów leczniczych, dóbr kultury, broni i amunicji;

Jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków.

Więcej informacji przydatnych przy planowaniu wakacyjnej podróży znajdziesz na stronie granica.gov.pl.

Material

Poradnik turystyczny KASPoradnik​_turystyczny​_KAS.pdf 1.56MB

