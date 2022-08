19.08.2022 #NiskiePodatki: Przedsiębiorco do 22 sierpnia br. możesz zmienić formę opodatkowania przechodząc z ryczałtu na skalę

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

#NiskiePodatki: Przedsiębiorco do 22 sierpnia br. możesz zmienić formę opodatkowania przechodząc z ryczałtu na skalę19.08.2022

Możliwość rezygnacji z ryczałtu i opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej osiągniętych od 1 lipca br. do końca 2022 r. skalą podatkową to efekt ustawy #NiskiePodatki obniżającej podatek PIT.

Przypominamy, że aby zrezygnować z ryczałtu i przejść na skalę konieczne jest złożenie do 22 sierpnia br. w urzędzie skarbowym oświadczenia na piśmie o tej rezygnacji.

Przedsiębiorca, który wybierze skalę podatkową na drugie półrocze, przy opodatkowaniu dochodów osiągniętych w tym okresie skorzysta z pełnej kwoty wolnej (30 tys. zł), stawki 12 proc. (obniżonej z 17 proc.) oraz zastosuje stawkę 32 proc. dopiero po przekroczeniu dochodu 120 tys. zł (límite próg podwyższony z 85 528 zł).

Przedsiębiorca, który wybierze skalę na drugie półrocze, będzie składał dwa zeznania, czyli PIT-28/PIT-28S (przychody z pierwszego półrocza) oraz PIT-36/PIT-36S (dochody/straty z drugiego półrocza). W zeznaniu PIT-36 przedsiębiorca nie rozliczy się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Material

Przewodnik dla podatnikaPrzewodnik​_dla​_podatnika.pdf 2.24MB

OSI MIL