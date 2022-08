18.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki o aktywnej polityce inwestycji w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki o aktywnej polityce inwestycji w Polsce18.08.2022

Dodatkowe fundusze pozwalają na realizację przedsięwzięć, które są motorem napędowym naszej gospodarki i punktem zwrotnym w drodze do zrównoważonego rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w otwarciu nowego budynku przedszkola w Zespole Przedszkolno-Szkolnym w Nowym Brzesku w województwie małopolskim. Odwiedził także odrestaurowany park miejski. Jak podkreślił, w takich miejscowościach widać wyraźnie, że dzięki działaniom podejmowanym przez rząd, sprawiedliwy i solidarny rozwój staje się rzeczywistością.

Ważne inwestycje w trudnych czasach

– Cieszę się, że widać wyraźnie, że to na co postawiliśmy parę lat temu – na rozwój bardziej sprawiedliwy, solidarny, taki który pozwala tworzyć miejsca pracy również właśnie w takich miastach jak Nowe Brzesko, staje się rzeczywistością – powiedział premier podczas uroczystości.

Rząd prowadzi aktywną politykę inwestycji i dofinansowań. W efekcie jednostki samorządu terytorialnego mogą inwestować i rozwijać się. To powoduje, że w mniejszych miejscowościach powstają nowe miejsca pracy.

Samorządy mogą liczyć na wsparcie ze strony państwa. Rząd realizuje liczne programy. Są a min:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych,

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg,

program budowy 100 obwodnic,

Rodzina 500+, Maluch+, Dobry Start,

13. i 14. emerytura.

Dzięki temu realizacja projektów na wielką skalę:

przekop Mierzei Wiślanej i aktywacja portu w Elblągu,

Centralny Port Komunikacyjny, w tym inwestycje kolejowe,

Gazoport w Świnoujściu, tunele w Świnoujściu,

mur na polsko-białoruskiej granicy Unii Europejskiej,

drogi Via Baltica i Via Carpatia,

PLK Solina.

Rząd inwestuje w to, co jest bliskie obywatelom

– Robimy to po to, żeby młodzi widzieli tu swoją przyszłość – w takich miejscowościach. To podstawowy sens polityki, którą prowadzimy – kontynuował premier, dziękując wszystkim samorządowcom za współpracę.

Rząd wspiera inwestycje lokalne. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 160686K w miejscowości Nowe Brzesko i Hebdów to ok. 885 tys. zł. Ponadto rząd przeznaczył ok. 394 tys. zł na remont budynku Szkoły Podstawowej. Wymagał on kompleksowego remontu po pożarze w 2020 r. Gmina otrzymała wsparcie ze strony państwa.

– Wierzę, że dzięki sprawiedliwemu rozwojowi, takie miasta jak Nowe Brzesko będą dobrym miejscem do życia. Wierzę, że taka przyszłość jest możliwa – podsumował szef rządu.

O inwestycjach w Nowym Brzesku

Rozbudowa budynku przedszkola wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców. Pięcioodziałowe przedszkole zapewni wysoki estándar opieki przedszkolnej.

Dzięki inwestycji powstało nowoczesne, bezpieczne i funkcjonalne przedszkole pozbawione barier architektonicznych. Gmina Nowe Brzesko otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla realizacji tego projektu.

W ramach projektu gmina zrewitalizowała również park miejski. Przebudowano m.in. chodniki oraz alejki. Odnowiono także zieleń parkową.

