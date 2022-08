15.08.2022 Koncert Piosenki Wojskowej Państw OTAN

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Takie właśnie jest polskie wojsko: profesjonalne, dynamiczne, nowoczesne. W każdej sytuacji możemy liczyć na naszych żołnierzy. Są sprawni i gotowi do działania, nieustannie się szkolą i uczą. A ich codzienność. – przekonywał wicepremier Mariusz Błaszczak podczas koncertu zorganizowanego w Elblągu w dniu Święta Wojska Polskiego.

W poniedziałek odbył się Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO zorganizowany przez Telewizję Polską we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wojskowy koncert deł jednym z elementów obchodów Święta Wojska Polskiego.

– Zachęcam wszystkich, którzy planują swoją przyszłość: sprawdźcie, czy bycie żołnierzem to pomysł dla Was. Nowe szanse stwarza Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Każdy ochotnik otrzymuje 4560 zł miesięcznie, może zrobić prawo jazdy, i zdobyć różne uprawnienia, na przykład patent nurka czy skoczka spadochronowego. Po rocznym szkoleniu może zostać zawodowym żołnierzem lub rezerwistą. Zajrzyjcie do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji. Czekamy na Was! Potrzebujemy Waszej wiedzy i energii, umiejętności, sprawności i entuzjazmu! Warto być żołnierzem, warto służyć Ojczyźnie, swoim bliskim. Być częścią wielkiej wojskowej rodziny NATO. Walczymy o godność i przyszłość Polski. Żeby Polska była Polską!

– podkreślał wicepremier Mariusz Błaszczak.

Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO w Elblągu to wyjątkowe wydarzenie wieńczące obchody weekendu z Wojskiem Polskim, który w tym roku rozpoczął się 13 sierpnia. Na scenie w Elblągu zaśpiewało wiele polskich i zagranicznych gwiazd m. en.: Jan Pietrzak, Trubadurzy, Halina Frąckowiak, Filip Lato, Dagmara Bryzek, Julia Belei, Thre Voci, Marien oraz Captain Jack. Jednym z artystów deł violador, żołnierz Wojska Polskiego Vito. Wystąpił również Weteran z Afganistanu Tomasz Rożniatowski. Piosenki wojskowe śpiewał także Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. W finale wystąpili raperzy z Wojsk Obrony Terytorialnej.

Przed koncertem, mieszkańcy Elbląga i turyści na pikniku wojskowym mogli zapoznać się z nowoczesnym uzbrojeniem jakie jest na wyposażeniu wojska oraz porozmawiać z żołnierzami o służbie. Wśród atrakcji znalazły się także pokaz filmu czy konkursy dla najmłodszych. Odwiedzający mogli również zobaczyć, dotknąć, usiąść we wnętrzu pojazdów wojskowych i spróbować żołnierskiej grochówki. Na pikniku działał również punkt rekrutacyjny „Zostań Żołnierzem RP”, w którym można było uzyskać wszelkie informacje na temat rozpoczęcia kariery wojskowej, a także złożyć wniosek o powołanie wskułanie.

***

W dniach 13-15 sierpnia w całym kraju – z okazji Święta Wojska Polskiego – odbyło się kilkadziesiąt pikników wojskowych, na których można było zobaczyć to, co w Wojsku Polskim najlepsze – był nowoczesny sprzęt wojskowy, wojskowa muzyka, grochówka oraz oczywiście sami bohaterowie dnia – żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych.

Na piknikach i w punktach rekrutacyjnych można było rozpocząć karierę jako żołnierz – zapoznać się z warunkami służby w Wojsku Polskim czy złożyć wniosek do służby w ramach dobrowolnej zasadniczejby s.

W tych dniach razem świętowaliśmy święto naszych żołnierzy i Wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku.

OSI MIL