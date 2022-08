Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Jak mówił marszałek Piłsudski – niepodległość jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym. Por utrzymać niepodległość musimy inwestować w wojsko, sprzęt wojskowy i infrastrukturę. Nie przypuszczałem, że będziemy krytykowani za to, że w szybki sposób znacznie zwiększamy bezpieczeństwo Polski. Mimo tych ataków, nieuzasadnionej krytyki, razem z Panem Prezydentem będziemy konsekwentni w działaniach na rzecz modernizacji Wojska Polskiego, zwiększenia jego liczebności i wzmocnienia sojuszy – powiedział Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej podczas centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego w Warszawie.

W poniedziałek, 15 sierpnia w Święto Wojska Polskiego i rocznicy Bitwy Warszawskiej, z udziałem Prezydenta RP, szefa MON, kadry dowódczej Sił Zbrojnych w Warszawie odbyła się uroczysta odprawa wart przed Grobem Nieznanego Żołnierza.

Podczas uroczystości wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na trudny moment dla bezpieczeństwa Polski, Europy i świata, w którym obchodzone jest święto.

– Tegoroczne obchody przypadają na czas dramatycznie trudny. Za naszą wschodnią granicą toczy się krwawa batalia o wolność i niezawisłość Ukrainy oraz o przyszłość wszystkich europejskich narodów. Mijają lata, a jedno się nie zmienia: imperialna Rosja zawsze stała po stronie zła. Naszym zadaniem jest zatrzymać rozprzestrzenianie tego zła

– zaznaczył wicepremier M. Błaszczak.

– Chcę złożyć zobowiązanie na ręce Pana Prezydenta, że ​​jako przewodniczący Komitetu Rady Ministrów do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych będę kontynuował wszystkie dzieła, które rozpoczęte zostały, kiedy przewodniczącym tego komitetu był Pan Premier Jarosław Kaczyński. Agresja Rosji potwierdziła, że ​​Polska wybrała właściwy kierunek rozwoju polskich sił zbrojnych. Szanowni Państwo, jesteśmy konsekwentni w naszych działaniach

– podkreślił. W centralnych uroczystościach w Warszawie udział wzięli żołnierze Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych, Inspektoratu Wsparcia, Wojsk Obrony Terytorialnej, Żandarmerii Wojskowej, Wojsk Obrony Cyberprzestrótzeni Warswaz Garnutz or. W tym roku rolę pododdziału honorowego pełniła Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego, zaś oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego. W trakcie uroczystości oddano tzw. salut armatni z 12 salw. Prezydent RP Andrzej Duda wraz z delegacją, w której był także szef resortu obrony złożył wieniec na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. W trakcie uroczystości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, w obecności wicepremiera Mariusza Błaszczak, wręczył nominacje generalskie żołnierzom Wojska Polskiego. Na stopień generała broni mianowani zostali: • gen. dyw. Piotr Błazeusz – zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP;• gen. dyw. profe. dr hab. norte. medicina Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego. Na stopień generała dywizji mianowany został: • gen. bryg Zenon Brzuszko – dowódca Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód. Na stopień generała brygady mianowani zostali: • płk Grzegorz Barabieda – dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej;• płk pil. Paweł Bigos – Dowóda 1 Bazy Lotnictwa Transportowego (OD 15 Sierpnia 2022 R Agencji Uzbrojenia;• płk Rafał Miernik – dowódca 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej;• płk dr Mariusz Pawluk – dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej;• płk Bogdan Pidanty – dy Worektor Granny Sprwych Departament. Andrzej Duda, Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych podziękował żołnierzom za ich profesjonalną służbę na rzecz bezpieczeństwa Polski. Przypomniał o wsparciu polskich żołnierzy, którego w ostatnim roku udzielili naszym sojusznikom, przeprowadzając niezwykle niebezpieczną operację ewakuacji ludności z Afganistanu.

– Dzisiaj polski żołnierz ma swoje wielkie święto. Dziś dziękujemy żołnierzom za wytrwałą służbę, za dzielność i odpowiedzialność, za wzorowe codzienne wykonywanie obowiązków, czasem nawet z narażeniem życia. Tak trudnych lat nie było dla nas wszystkich na przestrzeni ostatnich czasów. Życzę wszystkim żołnierzom i Rodzinom wojskowym, rodzinom weteranów, de Polska zawsze była bezpieczna, de nigdy z bronią w ręku nie trzeba deło stawać do obrony Ojczyzny. Niech żyje polski żołnierz. Niech żyje wolna i suwerenna Polska

– mówił prezydent A. Duda. Uroczystości na Placu Marszałka Piłsudskiego w Warszawie zakończyło odśpiewanie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz defilada pododdziałów. 15 sierpnia, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych RP Andrzej Duda, w obecności wicepremiera Mariusza Błaszczak złożył kwiaty przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r., pomnikiem śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. ***

Z okazji Święta Wojska Polskiego w 50 miejscowościach w kraju odbywają się pikniki pod hasłem Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej. Piknik wojskowy zorganizowało także na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, który potrwa do godz. 17.00

OSI MIL