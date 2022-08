15.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki podziękował funkcjonariuszom i wolontariuszom za wsparcie w rejonie Odry

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki podziękował funkcjonariuszom i wolontariuszom za wsparcie w rejonie Odry15.08.2022

Święto Wojska Polskiego i 102. rocznica Bitwy Warszawskiej to okazja, by podziękować nie tylko wielkim bohaterom i dowódcom. Szef polskiego rządu zwrócił uwagę również na cichych bohaterów, którzy walczyli o naszą wolność. Para tomar okazja, por dostrzec i docenić pracę wszystkich funkcjonariuszy: żołnierzy, strażaków, ale i wolontariuszy, którzy aktywnie wykonują swoją pracę, w rejonie Odry.

– Myślę o wszystkich żołnierzach, o wszystkich funkcjonariuszach, którzy po cichu, aktywnie wykonują swoją pracę – podczas pokoju, ale w czasie bardzo fatalnego zdarzenia ekologicznego – podkreślił premier podczas spotkania w Ochotśnicejżcijej Strazwo.

Działania na rzecz Odry

Z szefem polskiego rządu spotkali się przedstawiciele Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej odpowiadają za usuwanie wszystkich śniętych ryb. Wszystkie działania służb i wolontariuszy prowadzą do tego, aby Odra mogła się odrodzić.

Jednocześnie cały czas prowadzimy działania, które mają na celu wyjaśnienie przyczyn aktualnego stanu wód Odry. Dodatkowo opracowujemy rozwiązania, które mają na celu zapobieganie takim wydarzeniom w przyszłości.

Przyroda – nasze wspólne dziedzictwo

Piękna polska przyroda jest naszym wspólnym dziedzictwem. Lasy, jeziora i rzeki to nasze dobro narodowe. Premier podkreślił, że zrobi wszystko nie tylko, aby do końca wyjaśnić przyczyny tego fatalnego ekologicznego zdarzenia – ale również zbudować mechanizmy prewencyjne. Rząd planuje zaostrzyć kary wobec osób i instytucji, które zanieczyszczają polskie rzeki i jeziora.

Szef polskiego rządu podziękował funkcjonariuszom i żołnierzom i tym pracującym bez mundurów: wolontariuszom za akcję z ostatnich dni.

– Dziękuję za to, że staramy się już teraz robić wszystko, aby Odra się odrodziła. Jestem przekonany, że te straty będą minimalizowanie z każdym dniem i dzięki temu osiągniemy nasz cel – powiedział premier.

