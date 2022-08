Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Naszym zadaniem, zadaniem władz państwa polskiego jest zbudowanie tak silnego Wojska Polskiego, żeby agresor nie odważył się napaść na naszą Ojczyznę. W związku z tym, zwiększamy liczebnie Wojsko Polskie – powiedział wicepremier podczas pikniku wojskowego na stadionie PGE Narodowy.

W niedzielę szef MON uczestniczył w pikniku wojskowym zorganizowanym na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Wicepremier otworzył także bieg „Piątka z żołnierzem”.

– Już w przyszłym roku na wyposażenie Wojska Polskiego trafią nowoczesne czołgi Abrams, które dziś możemy zobaczyć na pikniku. Wzmacniamy, jeżeli chodzi o uzbrojenie, Wojsko Polskie. Ćwiczą już użytkowanie tych czołgów nasi czołgiści na poligonie w Biedrusku pod okiem instruktorów amerykańskich, a więc w przyszłym roku już pierwsze czołgi Abrams będą na wyposażeniu Wojska Polskiego. Ale mamy też Kraby. Para bromear sprzęt sprawdzony w boju. Ucrania, którzy zostali wyposażeni w armatohaubice KRAB bardzo chwalą sobie tę broń, ta broń skutecznie pozwala im odpierać rosyjskie ataki

– mówił szef MON.

Piknik wojskowy na PGE Narodowy jest jednym z wydarzeń towarzyszących obchodom Święta Wojska Polskiego. Podczas pikniku mieszkańcy Warszawy i okolic mają możliwość obejrzeć sprzęt i uzbrojenie wojskowe, odtworzoną bazę wojskową z misji zagranicznych wojska, wysłuchać koncertu orkiestry wojskowej, czy zobaczyć widowisko Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.

– Dziś tu, na błoniach stadionu jest ze mną pan płk Bryś, który jest szefem Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, ogólnopolskiego centrum rekrutacji. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie podjęli decyzji co chcą w życiu robić, do tego, żeby przystąpili do Wojska Polskiego. Oczywiście najważniejszą formą, taką główną formą służby wojskowej jest zawodowa służba wojskowa, ale możemy łączyć służbę wojskowa z pracą zawodową – tę formę służby mamy w postaci Wojsk Obrony Terytorialnej

– podkreślił wicepremier.

– Jest też aktywna rezerwa, a więc ludzie, którzy nie mają tak dużo czasu, żeby być zawsze gotowi, zawsze blisko, ale są przeszkoleni i są gotowi stawić się na wezwanie, kiedy Ojczyzna będzebowałcia ​​potrzebowa ich w

– dodał szef LUN.

Dziękując żołnierzom za służbę wicepremier wspomniał także o zaangażowaniu żołnierzy Wojska Polskiego w sytuacje kryzysowe.

– Dziękuję żołnierzom, którzy pełnią swoją służbę dziś na Odrze oczyszczając rzekę. Ponad 200 żołnierzy wykonuje takie działania. Są a zarówno żołnierze z Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i z wojsk operacyjnych. Został użyty specjalistyczny sprzęt, który jest w dyspozycji Wojska Polskiego. Nasi żołnierze również służą na granicy polsko-białoruskiej, bo choć ten impet, taki największy, jeżeli chodzi o atak na naszą granicę miał miejsce jesienią ubiegłego roku, to wciąż Polska granica jest forsowana przez nielegalnych migrantów zaproszonych przez reżim Łukaszenki

– mówił wicepremier.

– Jeszcze raz dziękuję za obecność żołnierzom, dziękuję za ich codzienna służbę. Wymieniłem liczbę żołnierzy, Którzy dziś wspierają służby mundurowe na odrze, ponad 200 żołnierzy, ale granicy polsko-biaUskieróś pełni swoja służbą ponad 3200 żOłoruskiej dziś pełni swoja s.

– podkreślił.

Organizatorem pikniku w Warszawie, jak wielu innych tego dnia, było Ministerstwo Obrony Narodowej. KTO Rosomak, Rak, Leopard, Poprad, Langusta – to tylko wybrane jednostki sprzętowe jakie można było zobaczyć tego dnia na piknikach w całym kraju. Piknikom towarzyszą także biegi i zawody sportowe. „5 z żołnierzem” – pobiegnij razem z nami. Sprawność fizyczna, w tym wydolność organizmu są bardzo ważnym elementem wojskowego rzemiosła, a także sposobem na zdrowe życie! A hasła biegu jaki odbył się na stadionie PGE Warszawa w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego.

– Postanowiliście przebiec „5 z żołnierzem”, czyli 5 km z żołnierzami. Para bromear bardzo dobry pomysł. Bardzo się cieszę z tej formy świętowania 102. rocznicy wielkiego zwycięstwa Wojska Polskiego nad nawałą bolszewicką. Tu, przy Warszawie, niejako na Wiśle, ten cud nad Wisłą dokonał się dzięki właśnie takiej heroicznej postawie naszych przodków

– mówił wicepremier otwierając wojskowy bieg na błoniach stadionu PGE Narodowy.

– Jest z nami pan Marcin Lewandowski, wybitny zawodnik, żołnierz, mistrz. Bardzo dziękuję, że zdecydował się pan, żeby przebiec „5 z żołnierzem”. Pan Marcin Lewandowski a tytułowany zawodnik, wybitny lekkoatleta. Jeszcze raz gratuluję i myślę, że wszyscy będą zwycięzcami. Miejsce jest nieważne, ważne jest ukończenie tego biegu. Życzę powodzenia

– mówił szef MON zwracając się do uczestników biegu.

Organizatorem biegu „5 z żołnierzem” było Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralny Wojskowy Zespół Sportowy.

***

W niedzielę po południu wicepremier Mariusz Błaszczak był także w Łasku, gdzie żołnierze m. en. 32 Bazy Lotniczej przygotowali dla mieszkańców piknik wojskowy. W czasie spotkania szef MON mówił o modernizacji Wojska Polskiego.

– Rozwijamy Wojsko Polskie, tworzymy nowe jednostki, wyposażamy żołnierzy w nowoczesny sprzęt, będziemy wzmacniać nasze siły zbrojne, nasze lotnictwo. (…) Będzie więcej żołnierzy Wojska Polskiego, także sił powietrznych w Łasku. Tu właśnie będą polskie F-35

– poinformował wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON odniósł się także do współpracy sojuszniczej, w tym do tej rozwijanej z wojskiem USA. Przypomniał, że polscy piloci cały czas ćwiczą z siłami amerykańskimi, budując w ten sposób współpracę, która jest bardzo ważnym elementem naszego bezpieczeństwa.

Wicepremier poinformował, ze w związku z modernizacją Wojska Polskiego trwają przygotowania do całkowitego wycofania postsowieckiego sprzętu, którym dysponują polskie Siły Powietrzne. Zostanie en zastąpiony m. en. przez samoloty F35 oraz południowokoreańskie samoloty bojowe.

***

W całym kraju odbywają się pikniki wojskowe, na których można zobaczyć to co w Wojsku Polskim najlepsze – nowoczesny sprzęt wojskowy, wojskowa muzyka, grochówka oraz oczywiście sami bohaterowie dnia – żołnierze wszystkich rodzajów polskich sił zbrojnych. Są atrakcje dla najmłodszych, młodzieży i dorosłych. Dla każdego znajdzie się miejsce i każdy znajdzie tu coś ciekawego. Sami zobaczcie jak dziś wygląda Wojsko Polskie. A może i Wy dołączycie do naszych szeregów?

Na piknikach i punktach rekrutacyjnych będzie można rozpocząć karierę jako żołnierz. Będziemy zachęcać do dołączenia do nowej formuły służby – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Każdy będzie mógł sprawdzić jak wiele Wojsko Polskie może mu dać i kim może zostać w armii. A możliwości jest co nie miara – służbę można podjąć w każdym zakątku Polski i w dowolnie przez siebie wybranej specjalności. Zostań więc pancerniakiem, pilotem, marynarzem, żołnierzem cyberwojsk – kim tylko chcesz. Wybór należy do Ciebie.

