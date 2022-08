14.08.2022 Varsovia Szef MON podziękował żołnierzom za wzorową służbę i pomoc potrzebującym

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wyróżniłem i podziękowałem wszystkim tym żołnierzom, którzy swoją postawą, swoją służbą wyróżniali się właśnie w ciągu ostatniego czasu. Postawa ta jest w prostej linii tożsama z postawą naszych przodków, którzy właśnie 102 lata temu obronili odradzającą się Polskę. Dzięki Waszej postawie Polska jest bezpieczna – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier-minister obrony narodowej podczas spotkania z żołnierzami w Warszawie.

W niedzielę, 14 sierpnia w przeddzień Święta Wojska Polskiego i w 102. rocznicę Bitwy Warszawskiej wicepremier Mariusz Błaszczak wręczył żołnierzom wyróżnienia i medale za nienaganną służbę. Wicepremier za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych wpisaniem zasług do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” wyróżnił: gen. bryg. R. Jędrychowskiego oraz płk. J. Chojnackiego.

Żołnierze, którzy z narażeniem życia w tym roku uczestniczyli w ewakuacji ludności z zajętego przez Talibów Kabulu otrzymali dziś za swoją służbę Medale Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Minister Błaszczak gratulując wszystkim wyróżnionym szczególne słowa podziękowania skierował także do żołnierzy, którzy wspierali służbę zdrowia w walce z koronawirusem i służyli na granicy.

Przypomnę wsparcie, jakiego udzielali żołnierze Wojska Polskiego wtedy, kiedy zmagaliśmy się z epidemią. Przypomnę to ważne wydarzenie, za które odznaczyłem, wyróżniłem polskich żołnierzy – ewakuacja z Afganistanu naszych sojuszników. Nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby nie ewakuacja tysiąca ludzi z Afganistanu, to groziłaby im śmierć. A właśnie nasi żołnierze taką akcję ewakuacyjną przeprowadzili. Za to serdecznie dziękuję. Dziękuję także za postawę naszych żołnierzy, którzy służyli na granicy polsko-białoruskiej.

– mówił szef MON.

W Przeddzień święta Wojska Polskiego wyróżnienia za bohaterstwo, ofiarność i odwagę w ratowaniu życia ludzkiego otrzymało 15 żołnierzy.

Wyróżnieni zostali również żołnierze, którzy są na służbie 24 godziny. Pomagaliście ratując życie ludzkie, nie przeszliście obok, kiedy widzieliście, że ktoś potrzebuje pomocy. Skutecznie ratowaliście tych, którzy pomocy potrzebowali. Za to również bardzo Wam dziękuję.

– powiedział wicepremier.

Szef MON podkreślił, że dzięki postawie żołnierzy Wojska Polskiego nasza Ojczyzna jest bezpieczna.

Nasze wysiłki zmierzają ku temu, żeby Wojsko Polskie było liczniejsze, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesną broń. Konsekwentnie to robimy, organizujemy, powołujemy do życia nowe jednostki wojskowe. A nie tak było do roku 2015, do tego roku jednostki wojskowe były likwidowane. Teraz jednostki wojskowe są powoływane do życia. Wszystko to służy temu, żeby Polska była bezpieczna i dzięki Waszej codziennej służbie Polska jest bezpieczna. Za to jeszcze raz serdecznie Wam wszystkim dziękuję.

– mówił wicepremier Mariusz Błaszczak.

Przed rozpoczęciem uroczystości szef MON razem z dowódcami i kadrą kierowniczą resortu złożył także kwiaty przed pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego, który znajduje się przy Belwederze. Minister złożył także kwiaty przed tablicami znajdującymi się na terenie kompleksu Ministerstwa Obrony Narodowej, które upamiętniają ofiary katastrofy smoleńskiej.Galeria ->>> Szef MON podziękował żołnierzom za wzorową służbę i pomoc potrzebującym

OSI MIL