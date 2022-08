13.08.2022 Premier w Gorzowie Wielkopolskim: zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby jak najszybciej przywrócić pierwotny stan Odrze

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki uczestniczył w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim dot. sytuacji na rzece Odra. Szef rządu podkreślił, że jego głównym zobowiązaniem jest ukaranie sprawców, ale także w jak najkrótszym czasie zminimalizowanie strat i przywrócenie pierwotnego stanu Odry. Sprawa zanieczyszczenia rzeki jest dla rządu absolutnym priorytetem. W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji działa międzyresortowy zespół kryzysowy, powołany przez szefa rządu. Premier pozostaje także w stałym kontakcie z przedstawicielami służb, które prowadzą działania w zakresie zanieczyszczenia Odry.

Udział w sztabie kryzysowym i wizyta nad Odrą w m. Widuchowa

Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Gorzowie Wielkopolskim. Spotkanie w całości było poświęcone bieżącej sytuacji związanej z zanieczyszczeniem Odry oraz dalszej koordynacji działań.

Codziennie rano od kilku dni odbywają się takie odprawy, odbieram meldunki

– primer ministro poinformował.

Następnie szef rządu udał się do miejscowości Widuchowa. – Staramy się zrobić wszystko, żeby teraz jak tutaj w Widuchowej, w województwie zachodniopomorskim usunąć właśnie te śnięte i martwe ryby po to, żeby jak najszybciej usunąć skutki tej klęski ekologicznej. Wszystkie służby są postawione w stan gotowości. Mieliśmy dzisiaj rano odprawę. Codziennie rano od kilku dni odbywają się takie odprawy. Odbieram meldunki i mam nadzieję, że po naszej stronie doprowadzimy tutaj do oczyszczenia rzeki – podkreślił premier.

Premier w stałym kontakcie ze służbami

Premier Mateusz Morawiecki pozostaje w stałym kontakcie ze służbami, które prowadzą działania związane z zanieczyszczeniem rzeki. Co ważne, służby państwowe działają w trybie ciągłym.

Jestem w stałym kontakcie ze służbami takimi jak: służby weterynaryjne, sanepid czy Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, poprzez m.in. panią ministro Moskwę. Wyznaczyłem również panią minister Moskwę, minister klimatu i środowiska, jako koordynatora wszystkich działań. Od niej codziennie odbieram odpowiednie raporty

– primer ministro poinformował.

Całodobowy monitoreo rzeki

Zostały podjęte zdecydowane i skoordynowane działania w zakresie całodobowego monitoringu rzeki z wykorzystaniem najnowszych technologii w celu identyfikacji miejsc najbardziej skażonych. Uruchomione zostały także pracujące w trybie całodobowym specjalistyczne laboratoria nadzorowane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ministra klimatu i środowiska oraz ministra zdrowia.

Zrobimy wszystko, de skażenie rzeki zostało odpowiednio zbadane i wyjaśnione, a winni surowo ukarani. Odra badana jest codziennie – działania te nadzoruje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Co ważne, na rzece nie ma ujęć wody. Jednak, aby zminimalizować zagrożenie będziemy kontrolować ujęcia wody, które znajdują się w pobliżu Odry.

Międzyresortowy zespół powołany na polecenie premiera

Członkami zespołu, który powstał na polecenie premiera, są przedstawiciele poszczególnych instytucji m.in. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstw: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Infrastruktury, Klimatu i Środowiska, Sprawiedliwości, Spraw Zagranicznych, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz wojewodów. Praca zespołu koncentruje się na koordynacji działań polegających m.in. na bieżącym monitorowaniu sytuacji i szybkim reagowaniu.

