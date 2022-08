13.08.2022 Bezpieczeństwo jest warunkiem podstawowym, żeby Polska mogła się rozwijać

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

– Jesteśmy dumni z tego, że 102 lata temu nasi przodkowie zatrzymali nawałę bolszewicką, uratowali Europę, uratowali świat przed zalewem rosyjskiego bolszewizmu. Nie ulega żadnych wątpliwości, że chodziło o imperium rosyjskie. Bo czy ono było białe, czerwone, czy putinowskie, to posługiwało się identycznymi metodami. Doświadczają tego Ukraińcy – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z mieszkańcami Ossowa na pikniku wojskowym.

W sobotę, 13 sierpnia br., Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej wziął udział w pikniku wojskowym w Ossowie ramach „Weekendu z wojskiem” z okazji Święta Wojska Polskiego i 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

– Rosja zawsze dopuszczała się zbrodni. Dopuszcza się zbrodni na Ukrainie. Zadaniem całego wolnego świata jest zatrzymanie tego pochodu zła, a zatrzymujemy ten pochód zła wspierając Ukrainę z jednaj strony i budując silne Wojsko Polskie

– podkreślił, zachęcając przy tym młodych ludzi do wstąpienia do armii.

Podczas pikniku wojskowego w Ossowie zaprezentowano sprzęt wojskowy z wybranych jednostek Wojska Polskiego, między innymi armatohaubice Krab oraz niedawno włączone do Wojska Polskiego opancerzone samochody patrolowe MRAP. Na pikniku do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego zachęcali rekruterzy reprezentujący wszystkie rodzaje Sił Zbrojnych RP. W pikniku uczestniczyły również szkoły średnie tworzące klasy wojskowe.

Wicepremier zapraszał młodych ludzi, aby wstępować w szeregi Wojska Polskiego.

– Czekamy na wszystkich tych, którzy chcą przystąpić do Wojska Polskiego. Oferujemy naprawdę bardzo dobre warunki służby. Oferujemy też naprawdę godne uposażenie 4560 zł na początek. Potem oczywiście im staż wyższy tym uposażenie wyższe. Ale przede wszystkim służba dla Polski, zadbanie o to, żeby Polska była bezpieczna. Bezpieczeństwo jest warunkiem podstawowym, żeby Polska mogła się rozwijać

– mówił szef MON.

Wicepremier podkreślił, że polskie siły zbrojne są rozbudowywane w myśl przysłowia: “Chcesz pokoju, szykuj się do wojny”.

– Mi nie likwidujemy jednostek wojskowych, dlatego że silne wojsko jest gwarancją bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. (…) Zapraszam do Wojska Polskiego”

– zachecał.

Szef resortu obrony podsumował także obecny etap rekrutacji w szeregi Wojska Polskiego. Zachęcając do wstępowania w szeregi armii powiedział, że – zależy nam na tym, aby jak najwięcej ludzi było przeszkolonych, umiało posługiwać się bronią. Powiedział, że szczególne znaczenie ma także odtwarzanie garnizonów likwidowanych w minionych latach jednostek wojskowych, czego przykładem jest powstanie 18. Dywizji Zmechanizowanej.

W ramach pikniku wojskowego w Ossowie odbył się także wyjątkowy bieg przygotowany przez żołnierzy w ramach obchodów Święta Wojska Polskiego – „FALCON Żelazny bieg”. Udział w biegu był niezwykłą okazją, aby poczuć się jak na poligonie. Zawodnicy, którzy stanęli do rywalizacji mieli do pokonania 13 km. Najlepszym – zwycięzcom „FALCON Żelazny Bieg”, którzy przekroczyli linię mety w Ossowie, gdzie przebiega szlak Bitwy Warszawskiej 1920 r. wicepremier Mariusz Błaszczak wręczył okolicznościowe statuetki.

Dla każdego kto pokonał trzynastokilometrowy dystans czekał medal pierwszej edycji “FALCON Żelazny Bieg”. Nagrodą były także wejściówki do Muzeum Wojska Polskiego i inne upominki. Organizatorami pierwszego biegu “FALCON” było Ministerstwo Obrony Narodowej, Centralny Wojskowy Zespół Sportowy oraz 18. Dywizja Zmechanizowana, powiat wołomiński oraz gmina Halinów.

Podczas spotkania z mieszkańcami Ossowa wicepremier nawiązał także do budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.

– Można już zobaczyć budynek muzeum

– mówił.

Museo Bitwy Warszawskiej 1920 r. Ministro podkreślił, że muzeum będzie miejscem spotkań uczestników kolejnych obchodów zwycięstwa nad bolszewizmem i rekonstruktorów.

– Gmach już stoi, jest zadaszony. Jeszcze w tym roku gmach Muzeum Bitwy Warszawskiej osiągnie stan zamknięty i rozpoczną się prace wykończeniowe

– zaznaczył wicepremier.

Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie będzie miejscem spotkań wielbicieli historii i tradycji polskiego patriotyzmu, historyków, badaczy, młodzieży, żołnierzy, harcerzy, uczniów klas mundurowych. W muzeum będą zgromadzone dokumenty, eksponaty, uzbrojenie i pamiątki z tamtego okresu. Placówka będzie również prowadziła działalność edukacyjną skierowaną przede wszystkim do młodego pokolenia. Na olbrzymim placu przed muzeum przewidziano miejsce dla rekonstrukcji historycznych.

***

„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 sierpnia rozpoczęły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. Na te dni Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym.

Zapraszamy wszystkich na place miast i miasteczek w dniach 13-15 sierpnia, do lokalnych jednostek wojskowych oraz na skwery, do parków i na ulice. Razem świętujmy święto naszych żołnierzy i wiktorię Polski w walce z rosyjskim najeźdźcą w 1920 roku.

Na kilkudziesięciu piknikach w całym kraju będzie można zobaczyć sprzęt wojskowy, występy artystyczne oraz porozmawiać z żołnierzami czy złożyć aplikacje do dobrowolnej służby wojskotachrutajcy w punk. Nie zabraknie wojskowej grochówki oraz atrakcji dla najmłodszych. Będzie także Wojskowe Kino Plenerowe. W Warszawie piknik odbędzie się 14.08 w niedzielę na błoniach PGE Narodowym, a 15.08 przy Muzeum Wojska Polskiego, al. Jerozolimskie 3.

OSI MIL