13.08.2022 Iława Wojsko Polskie wraca do Ostródy

Będziemy rozwijać jednostki 16 Dywizji Zmechanizowanej. Chcemy, żeby 16 Dywizja liczyła cztery brygady, dziś liczy trzy brygady. I mam dobrą wiadomość – Wojsko Polskie wraca do Ostródy. I wróci w postaci batalionu czołgów, który będzie częścią 20 Brygady Zmechanizowanej. Do Ostródy trafią też koreańskie czołgi K2 – powiedział wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z mieszkańcami województwa warmińsko – mazurskiego.

13 sierpnia br. szef MON przebywał w Iławie, gdzie żołnierze z okazji święta Wojska Polskiego przygotowali dla mieszkańców regionu wojskowy piknik. Spotkania z żołnierzami organizowane w weekend to okazja dla wszystkich sympatyków wojska do zapoznania się ze sprzętem wojskowym i wyposażeniem indywidualnym żołnierzy. Podczas pikniku wojskowi rekruterzy zapoznają chętnych do służby z ofertą wojska.

Zachęcając do wstępowania w szeregi wojska wicepremier M. Błaszczak podkreślał, że liczna i dobrze wyposażona armia to gwarancja bezpieczeństwa naszej Ojczyzny. Szef MON przypomniał o nowej formie służby, która została wprowadzona dzięki ustawie o obronie Ojczyzny – dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej, a do której obecnie prowadzona jest rekrutacja.

“Naszym celem jest to, aby zachęcać młodych ludzi do wstępowania do Wojska Polskiego, żeby rozwijały się poszczególne rodzaje sił zbrojnych. (…) Będziemy budowali nowe jednostki, także w województwie warmińsko – mazurskim. Jesteśmy przygotowani do tego, aby zwiększyć potencjał Pułku Artylerii w Węgorzewie, aby przekształcić go w brygadę”

– mówił wicepremier M. Błaszczak.

Wicepremier w Iławie podziękował żołnierzom 16 Dywizji za służbę na granicy i za to, że przez wiele miesięcy wspierali Straż Graniczną nie dopuszczając tym samym do kryzysu w Polsce.

“Nie mam wątpliwości, że cały plan został opracowany na Kremlu i składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap to miała być destabilizacja Polski, drugi etap to atak na Ukrainę. Nie udało im się przeprowadzić tego pierwszego ataku, ale zaatakowali Ukrainę, gdzie toczy się wojna. Rosja zawsze dopuszczała się zbrodni wojennych. Naszym zadaniem jest wzmocnienie Wojska Polskiego i odstraszenie agresora, tak żeby władcy Kremla nie zdecydowali się na atak na nasz kraj”

– mówił w trakcie spotkania wicepremier M. Błaszczak.

Szef MON podkreślał, że Polska wyciąga wnioski z obecnej sytuacji na Ukrainie i cały czas wzmacnia potencjał Wojska Polskiego, m. in. kupując nowoczesne wyposażenie – czołgi Abrams, czołgi K2 czy drony Bayraktar. Jednym z priorytetów jest także szkolenie żołnierzy, w tym szkolenie międzynarodowe. Polscy żołnierze cały czas współpracują z amerykańskimi sojusznikami, rozwijając w ten sposób interoperacyjność.

***„Weekend z wojskiem” – pod takim hasłem od 13 sierpnia rozpoczęły się centralne obchody Święta Wojska Polskiego oraz 102. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W tych dniach Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojsko Polskie zaplanowało liczne wydarzenia o charakterze państwowym, patriotyczno-religijnym, kulturalnym oraz rozrywkowym. W 51 miejscowościach odbywają się specjalne pikniki, na których ochotnicy mogą zapoznać się z ofertą służby w Wojsku Polskim.

