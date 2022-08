12.08.2022 Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W lipcu sprzedaliśmy obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 10.333 mln zł.

W lipcu sprzedaliśmy obligacje:

3-miesięczne (OTS1022) – 412,0 millones EUR,

1-roczne (ROR0723) – 3.422,6 millones de zł,

2-letnie (DOR0724) – 834,4 millones de zł,

3-letnie (TOZ0725) – 134,5 millones EUR,

4-letnie (COI0726) – 4.706,6 millones de zł,

10-letnie (EDO0732) – 750,5 millones EUR.

Najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 4.706,6 mln zł (46% udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (33%), 2-letnie – DOR (8%), 10-letnie – EDO (7%) i 3-miesięczne – OTS (4%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 3-letnie – TOZ (1,3%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono kwotę 73 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób, otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

W pierwszym miesiącu wakacji sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych przekroczyła wartość 10 mld złotych. Ponad połowę sprzedaży stanowiły obligacje, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od poziomu inflacji. Na ich zakup Polacy przeznaczyli blisko 5,5 mld złotych, co stanowiło 53% wszystkich obligacji oszczędnościowych oferowanych w lipcu.

Od początku roku sprzedaliśmy obligacje za 41,2 mld złotych, co oznacza, że ​​w sierpniu przekroczymy poziom sprzedaży z rekordowego ubiegłego roku, w którym klienci zainwestowali w nasze obligacje ponad 43,3 mld złotych. Tak wysoka sprzedaż jest potwierdzeniem, że nasi klienci doceniają zalety jakie oferują skarbowe obligacje oszczędnościowe. Nasze obligacje to przede wszystkim bezpieczeństwo, które gwarantuje Skarb Państwa, a comiesięczna oferta pozwala w elastyczny sposób dopasować strukturę oszczędności do indywidualnych potrzeb klientów

– komentuje Karol Czarnecki, dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Obligacje skarbowe w sprzedaży detalicznej.

Escriba obligacji

Szczegóły oferty (sprzedaż w dniach 1-31 sierpnia)

Cena sprzedaży

OTS1122

3-miesięczne

Obligacje trzymiesięczne są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 3,00% w skali roku. Oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania (po trzech miesiącach od dnia zakupu).

100 EUR

100,00 zł por precio de moneda

ROR0823

Roczne

Obligacje roczne są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,50% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

DOR0824

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu W pierwszym miesiącu oprocentowanie wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych miesięcznych okresach odsetkowych oprocentowanie jest równe stopie referencyjnej NBP i stałej marży wynoszącej 0,25%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

TOS0825

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 6,50% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

COI0826

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jesto inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,50%.W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,00%. Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania.

100 EUR

99,90 EUR

przy zamianie

EDO0832

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,75%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

99,90 zł por precio de moneda

ROS0828

6-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Sześcioletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 6,70%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

ROD0834

12-letnie obligacje rodzinne

Rodzinne Obligacje Dwunastoletnie są obligacjami przeznaczonymi dla beneficjentów programu Rodzina 500+. Ich oprocentowanie jest preferencyjne w stosunku do obligacji znajdującej się w standardowej ofercie i oparte jest o inflację1. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7,00%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,75%. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania.

100 EUR

1 stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.

OSI MIL