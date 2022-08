12.08.2022 Kolejni ochotnicy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zasilą szeregi Wojska Polskiego

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Gratuluję i cieszę się, że postanowiliście związać swoją przyszłość z Wojskiem Polskim. Część z was będzie kontynuować szkolenie specjalistyczne, które zakończy się zawodową służbą wojskową. Część z was, jak wiem wybiera się na cywilne studia. Przed wami stoi otworem służba w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jesteście już teraz żołnierzami, jesteście rezerwistami, a więc jesteście świadomi tego, jakie obowiązki spoczywają na żołnierzach. Jesteście przeszkoleni, potrafcie posługiwać się bronią, wiecie jak należy się zachować, gdyby Ojczyzna wezwała. Oczywiście robimy wszystko, żeby takiej potrzeby nie było” – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak podczas spotkania z żołnierzami w Olsztynie.

W piątek 12 sierpnia br. Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej, wziął udział w uroczystej przysiędze wojskowej żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.

Szkolenie ochotników w 16. Dywizji Zmechanizowanej obejmowało m.in. szkolenie z bronią, musztrę oraz regulaminy wojskowe. Po zakończonym przysięgą szkoleniu podstawowym, żołnierze mogą przejść do kolejnego etapu służby, czyli do szkolenia specjalistycznego. Szkolenie specjalistyczne trwa 11 miesięcy i połączone jest z wykonywaniem obowiązków w jednostce wojskowej.

„Mam nadzieję, że zachęceni waszym przykładem kolejni przyszli żołnierze Wojska Polskiego zgłoszą się do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przypomnę, że służba ta składa się z dwóch części -28 dniowego szkolenia podstawowego, a w przypadku absolwentów klas wojskowych to szkolenie jest krótsze, a potem szkolenia specjalistycznego do 11 miesięcy, które mam nadzieję zakończy się zawodową służbą wojskową. Podczas szkolenia specjalistycznego żołnierze mogą nabyć umiejętności i uprawniania w postaci prawa jazdy, patentów skoczka spadochronowego czy nurka. A więc pełna gama możliwości. Żołnierze dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej są wynagradzani w wysokości 4560 zł, a w przypadku ludzi młodych, którzy nie skończyli 26 cała ta kwota trafia do nich”

– mówił wicepremier Mariusz Błaszczak w Olsztynie.

Mówiąc o zmianach, które zachodzą w Wojsku Polskim wicepremier zaznaczył też, że cały czas trwa proces modernizacji i Wojsko Polskie jest wyposażane w nowoczesny sprzęt.

„Dwa dni temu uczestniczyłem w szkoleniu żołnierzy z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej dotyczącym zapoznania się z czołgami Abrams, które niebawem trafią na wyposażenie Wojska Polskiego. Ta broń trafia również do 16 Dywizji Zmechanizowanej, która się rozrasta liczebnie. To jest bardzo ważna wiadomość dla bezpieczeństwa naszej Ojczyny. Bo to, że Wojsko Polskie jest liczniejsze, że jest wyposażone w nowoczesną broń, że na co dzień ćwiczy z wojskami państw NATO, przede wszystkim wojskami amerykańskimi – to jest właśnie gwarancja bezpieczeństwa naszej Ojczyzny”

– podkreślił wicepremier.

Uroczystą przysięgę w Olsztynie zakończyła defilada pododdziałów. Ochotnicy, którzy podczas szkolenia uzyskali najlepsze wyniki otrzymali od wicepremiera Mariusza Błaszczaka pamiątkowe ryngrafy.

Przysiędze żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej towarzyszył również piknik wojskowy dla rodzin ochotników i mieszkańców Olsztyna. Na placu apelowym 9. Batalionu Dowodzenia żołnierze zaprezentowali swoje wyposażenie i uzbrojenie. Zainteresowani mogli porozmawiać z żołnierzami o procesie rekrutacji i zaletach służby w Wojsku Polskim.

Wicepremier zaprosił Polaków do udziału w uroczystościach i piknikach organizowanych z okazji zbliżającego się Święta Wojska Polskiego.

„Już niebawem Święto Wojska Polskiego. Już od jutra zapraszam przez trzy kolejne dni na pikniki, a więc na weekend z Wojskiem Polskim. W ponad 50 miastach i miejscowościach odbędą się pikniki wojskowe, na których będzie można porozmawiać z żołnierzami oraz zapoznać się ze sprzętem wojskowym. Nie ukrywam i liczę na to, że będzie można również podjąć decyzję o przystąpieniu do Wojska Polskiego. Serdecznie zapraszam tych wszystkich, którzy nie zadecydowali o swojej przyszłości, aby taką decyzję podjęli”

– powiedział.

***Jednym z priorytetów MON jest zwiększenie liczebności Wojska Polskiego. Trwałe mechanizmy wzrostu liczby żołnierzy zapewnia Ustawa o obronie ojczyzny (uproszczenie procesu rekrutacji, nowe rodzaje służby wojskowej, etc.). Na mocy jej zapisów zwiększa się finansowanie wojska. Celem jest zwiększenie liczebne Sił Zbrojnych RP do co najmniej 300 tys. żołnierzy, w tym 250 tys. żołnierzy zawodowych oraz 50 tys. żołnierzy OT i zbudowanie nowych związków taktycznych w szczególności na wschodzie Polski.

Dobrowolną zasadniczą służbę wojskową wprowadziła Ustawa o obronie Ojczyzny. MON i Wojsko Polskie, w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, w tym roku jest gotowe przeszkolić 15 tys. ochotników.

