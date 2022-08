11.08.2022 Polska wśród liderów wsparcia dla Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Polsce zależy na tym, żeby Ukraina była niepodległa, żebyśmy graniczyli z niepodległą Ukrainą. Stąd też wspieramy Ukrainę. To bardzo dobrze, że powstał kolejny format koordynujący wsparcie dla Ukrainy. Największym zagrożeniem przed jakim stoi Ukraina, ale też państwa sąsiadujące z Rosją, jest to, że wolny świat zmęczy się informacjami o wojnie (…) Naszym zadaniem powinno być to, żeby podtrzymać zainteresowanie świata tym, że Rosja jest agresywna i zamierza odbudować swoje imperium – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier, minister obrony narodowej w Kopenhadze.

W czwartek 11 sierpnia w Kopenhadze, wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wziął udział w konferencji donatorów wsparcia dla Ukrainy. Współorganizatorami wydarzenia byli ministrowie obrony Danii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

„Polska wspiera Ukrainę zarówno w formie donacji, dotyczących między innymi wyposażenie wojskowego. Wspieramy także organizując szkolenia dla Ukraińców. Rzeczywiście inne państwa ten zakres zwiększają poprzez donacje finansowe. To bardzo dobrze, bo to pozwala wzmocnić Ukrainę wobec ataku Rosyjskiego. Należy skoordynować te wszystkie działania, tak aby były one skuteczne, a Ukraina odparła rosyjską agresję”

– mówił po zakończeniu rozmów szef MON.

W rozmowach uczestniczył minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow oraz ministrowie obrony państw Europy Północnej. Na spotkaniu omówiono wojnę na Ukrainie, wywołaną rosyjską agresją przeciwko temu państwu, wspólne wysiłki na rzecz organizacji i koordynację wsparcia dla Ukrainy oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy Ukrainą, a państwami Europy Północnej na rzecz pomocy Ukraińcom w ich walce przeciwko rosyjskiej inwazji. Uczestnicy konferencji skupili się także na omówieniu dalszego wsparcia i współpracy długoterminowej, w tym szkoleniu żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy.

„W swoim wystąpieniu reprezentując Polskę wskazałem na to, że są takie państwa, które deklarują bardzo dużo, a wykonują niewiele. Chciałem przez to podkreślić, jak ważna jest niepodległość Ukrainy dla wolnego świata. Prezydent Zełenski wspominał o tym, wspominał również o tym, co robi Rosja w przypadku próby opanowania elektrowni jądrowej na Ukrainie, jakie mogą być tego konsekwencje dla bezpieczeństwa całej Europy. Mówić o tym, że Rosja posługuje się metodami terrorystycznymi atakując Ukrainę. To wszystko jest ważne, żeby zachować bezpieczeństwo, wolność i niepodległość w Europie”

– podkreślił wicepremier M. Błaszczak.

Konferencja donatorów jest uzupełnieniem prac i dyskusji w ramach Ukraine Defence Contact Group, która została powołana przez USA w marcu br. w Bazie Sił Powietrznych USA w Ramstein, w reakcji na napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

Wicepremier podkreślił, że konferencja w Kopenhadze stanowi format uzupełniający inne inicjatywy dotyczące koordynacji wsparcia dla Ukrainy.

„Ten format stanowi uzupełnienie innych działań dotyczących koordynacji wsparcia dla Ukrainy. Rozmawiamy na łamach NATO, ale także jest format szerszy, któremu przewodniczy sekretarz stanu USA, Lloyd austin. To format wykraczający daleko poza 30 państw NATO. Ten format, który koordynują Brytyjczycy i Duńczycy jest formatem uzupełniającym niejako te wszystkie działania, które są podejmowane w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też poza nim. Trzeba pamiętać też o formacie unijnym, a z tym jest mówiąc wprost najsłabiej. Unia Europejska dużo mówi, a mało robi. Przypominamy Komisji Europejskiej o zadaniach jakie wynikają z zapewniania bezpieczeństwa państwom członkowskim Unii Europejskiej”

– mówił po zakończeniu konferencji wicepremier M. Błaszczak. ***Polska, pozostaje jednym z najbardziej aktywnych państw-donatorów pomocy dla Ukrainy zarówno w zakresie pomocy dla mieszkańców jak i dostaw sprzętu wojskowego, których wartość szacowna jest na 1,7 mld USD.>>> GALERIA – Szef MON na konferencji wsparcia dla Ukrainy

OSI MIL