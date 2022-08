10.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki apeluje do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę, szczególnie w czasie wakacji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki apeluje do wszystkich kierowców o bezpieczną jazdę, szczególnie w czasie wakacji10.08.2022

Jednym z priorytetów rządu jest bezpieczeństwo obywateli – również to drogowe. Na bezpieczeństwo drogowe skład się dobra infrastruktura. Rząd przeznaczył 3 mld zł na dodatkowe sygnalizacje świetlne, ronda, pasy, chodniki czy doświetlanie przejść dla pieszych. Ważnym aspektem jest również sprawny pojazd. Dlatego premier zlecił Inspekcji Transportu Drogowego szczegółowe kontrole pojazdów na drogach, w szczególności autokarów w całej Polsce. Tragiczny wypadek polskiego autokaru 6 sierpnia 2022 r. w Chorwacji przypomina nam jak ważne jest bezpieczeństwo w czasie podróży. Szef polskiego rządu zaapelował do wszystkich kierowców – jedźmy bezpiecznie.

Kontrole Inspekcji Transportu Drogowego

„Sprawność pojazdów jest kluczowa – to dlatego między innymi poleciłem Inspekcji Transportu Drogowego zintensyfikowanie wszystkich weryfikacji sprawności pojazdów, zwłaszcza pojazdów autobusowych, autokarów dzieci, które wyjeżdżają na różnego rodzaju kolonie, na wakacje. Rodzice muszą mieć pewność, że dzieci poruszają się bezpiecznym pojazdem” – stwierdził premier.Okres wakacyjny przypomina nam, że sprawność pojazdów jest priorytetowa. Inspekcja Transportu Drogowego desde 2003 r. prowadzi akcję „bezpieczny autokar”. Jej celem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym, którzy wyjeżdżają na wakacyjny wypoczynek. Od początku tegorocznych wakacji do 5 sierpnia, inspektorzy ITD skontrolowali blisko 1450 autokarów.

Bezpieczna podróż autobusem

Czy ty lub ktoś tobie bliski jedzie na wakacje autobusem? Skorzystaj ze strony BezpiecznyAutobus.gov.plZa jej pośrednictwem możesz sprawdzić:

czy pojazd posiada ważne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

czy pojazd posiada ważne obowiązkowe badanie techniczne wraz z informacją kiedy powinno się odbyć kolejne badanie,

stan licznika odnotowany podczas ostatniego badania technicznego (uwaga: system gromadzi informacje o stanie licznika począwszy desde 2014 roku)

dane techniczne, takie jak liczba miejsc czy masa pojazdu,

czy pojazd broma oznaczony obecnie w bazie jako wyrejestrowany lub kradziony.

Poprawa sytuacji na polskich drogach – działania rządu

Przeznaczyliśmy 3 mil miliardy złotych na usprawnienie infrastruktury drogowej oraz wprowadziliśmy kluczowe poprawy w przepisach drogowych. Te działania przyczyniły się do postępu w bezpieczeństwie ruchu drogowego w Polsce desde 2015 roku. Do poprawy sytuacji na drogach przyczynia się również podejmowanie konkretnych działań przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.„Kilka lat temu w 2015 roku było około 33 tys. wypadków en Polonia. Dziś jest tych wypadków o 10 tys. mniej – dobrze. Do tego doprowadziły nasze rządowe działania o charakterze poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym” – zaapelował premier.

Wypadek polskiego autokaru w Chorwacji

6 sierpnia 2022 roku w Chorwacji doszło do tragicznego wypadku. Polski autokar zjechał z drogi i wpadł do rowu przy autostradzie. Pasażerami byli pielgrzymi z Polski. Podróżowali do Medjugorie. Łącznie w pojeździe znajdowały się 44 osoby. Niestety nie wszyscy przeżyli, wiele osób zostało rannych. „Robimy wszystko, aby te osoby, które uległy poszkodowaniu w tym wypadku, żeby mogły wrócić do Polski i żeby tutaj odbyć leczenie – te oczywiście z nich, dla których taka podróż nie jest żadnym zagrożeniem zagro dżenierow– premier.

