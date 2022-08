08.08.2022 SLIM VAT 3 i przepisy zwiększające skuteczność zwalczania oszustw VAT w konsultacjach

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Jednocześnie konsultujemy również projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

W ten sposób wprowadzamy kolejny pakiet uproszczeń w podatku VAT i następne narzędzia poprawiające skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce.

TINA DELGADA 3

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. SLIM VAT 3 trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. SLIM VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie zmian w następujących obszarach:

empresa poprawa płynności finansowej;

IVA w obrocie międzynarodowym – mniej formalności;

szerszy zakres zwolnień z IVA;

mniej korekt i przyjazne rozliczanie VAT;

prostsze fakturowanie i mniej obowiązków;

obniżanie sankcji IVA;

konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

Uproszczenia ujęte w SLIM VAT 3 obejmują ponadto m. en.:

wprowadzenie nowych zasad w zakresie przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących;

rezygnację z obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne;

ułatwienia w pakiecie IVA comercio electrónico;

liberalizację warunków dla podatnika bezgotówkowego (IVA zwrot – 15 dni).

SLIM VAT 3 to także realna poprawa płynności finansowej firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności, czyli split paymentu. Środki z rachunku VAT będą mogły być wykorzystane dodatkowo na zapłatę kolejnych rodzajów podatków i opłat.

Natomiast konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji oznacza prostszy i przejrzysty dostęp do wiedzy podatkowej.

Dodatkowo proponuje się zwiększenie limitu wartości sprzedaży, uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. Liczony wraz z kwotą podatku wzrośnie en z 1 200 000 euro do 2 000 000 euro. Metoda kasowa, czyli sytuacja gdy VAT rozliczany jest dopiero w okresie, w którym nastąpiła płatność od klienta, stanie się bardziej dostępna, czyli więcej podatników będzie mogło składać deklaracje za okresy kwartalne.

Projekt SLIM VAT 3 realizuje wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-935/19 poprzez zmianę przepisów w zakresie sankcji, które umożliwią organom podatkowym ustalanie sankcji VAT w sposób zindywidualizowany uwzględniający konkretne okoliczności danej sprawy.

Proponowany termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami wskazanymi w projekcie.

Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu potrwają do 26 sierpnia br.

Zwalczanie oszustw IVA

Do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych trafił również przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Celem projektu jest wprowadzenie kolejnych narzędzi poprawiających skuteczność zwalczania oszustw VAT, szczególnie w obszarze e-commerce. Konsultacje potrwają do 23 sierpnia 2022 r.

Projekt przewiduje wprowadzenie obowiązków dla dostawców usług płatniczych (m.in. banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych), takich jak:

prowadzenie kwartalnej ewidencji płatności i odbiorców płatności w odniesieniu do świadczonych transgranicznie usług płatniczych;

przechowywanie ewidencji przez okres 3 lat;

udostępnianie ewidencji Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowym obowiązkiem będą objęte tylko płatności transgraniczne. Ewidencja będzie prowadzona jeżeli dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału więcej niż 25 takich płatności na rzecz tego samego odbiorcy.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez Szefa KAS, a ponadto zostaną umieszczone w unijnym systemie CESOP.

Projekt implementuje przepisy dyrektywy 2020/284 zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do wprowadzenia pewnych wymogów dla dostawców usług płatniczych. Implementacja dyrektywy powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2023 r.

Projekt jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Uzgodnienia i konsultacje dotyczące projektu potrwają do 23 sierpnia br.

OSI MIL