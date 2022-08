06.08.2022 Oswiadczenie ws. ostatniej eskalacji w Strefie Gazy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Oswiadczenie ws. ostatniej eskalacji w Strefie Gazy06.08.2022

Polska z rosnącym zaniepokojeniem obserwuje eskalację mającą miejsce w Strefie Gazy oraz w jej sąsiedztwie.

Wzywamy strony konfliktu do zakończenia wszystkich działań, które prowadzą do ofiar śmiertelnych i rannych wśród ludności cywilnej, zniszczenia cywilnej infrastruktury, stając się paliwem dla dalszegoąąmożctu i uniewaajprożctu i uniewaajprożctu.

Prawo międzynarodowe musi być przestrzegane w każdej sytuacji. Wzywamy strony konfliktu do jego poszanowania i powstrzymania się od stosowania przemocy.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

