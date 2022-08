05.08.2022 Wizyta ministra spraw zagranicznych Estonii Urmasa Reinsalu w Warszawie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Wizyta ministra spraw zagranicznych Estonii Urmasa Reinsalu w Warszawie05.08.2022

– Estonia a nasz bliski socio, z którym łączy nas wspólnota celów w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Cieszę się, że w tak wielu sprawach mówimy jednym głosem i liczę na kontynuację owocnej współpracy – podkreślił minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau po spotkaniu z szefem estońskiej dyplomacji Urmasem Reinsalu.

5 sierpnia 2022 ministro Zbigniew Rau odbył w Warszawie konsultacje z nowo powołanym ministrem spraw zagranicznych Estonii Urmasem Reinsalu.

Głównymi tematami rozmowy były: współpraca dwustronna, bezpieczeństwo w regionie, sytuacja we wschodnim sąsiedztwie oraz współpraca w ramach Inicjatywy Trójmorza. Ministrowie pozytywnie ocenili relacje polsko-estońskie, wskazując na wysoką dynamikę dialogu politycznego. Potwierdzono wzajemną otwartość na bliską współpracę, zarówno w formacie dwustronnym, jak i na forach organizacji regionalnych i międzynarodowych. Głównym wątkiem rozmowy była agresja Rosji na Ukrainę i jej konsekwencje. Ministrowie podkreślili potrzebę budowania zdolności do odstraszania i obrony na wschodniej flance NATO oraz poszerzania sankcji wobec Rosji.

– Naszym celem nadrzędnym jest powstrzymanie Rosji i pomoc Ukrainie w odzyskaniu integralności terytorialnej w jej międzynarodowo uznanych granicach – podkreślił minister Reinsalu. Mininister Rau ocenił, iż presja sankcyjna wobec Rosji powinna być nie tylko utrzymana, ale znacząco zwiększona. Szefowie dyplomacji podkreślili konieczność dalszego, wielopłaszczyznowego wsparcia Ucrania. – Pomoc dla Ukrainy musi pozostać najwyższym priorytetem, tak długo, jak Ukraina będzie tego potrzebować – podkreślił minister Rau.

Ministrowie podzielili przekonanie, że odpowiedzialni za popełnienie zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości i ludobójstwa na terytorium Ukrainy powinni zostać rozliczeni. – Aktywnie poszukujemy skutecznych sposobów, które pozwolą pociągnąć do odpowiedzialności winnych zbrodni na Ukrainie. Jesteśmy gotowi do dalszych rozmów z Ukrainą oraz innymi krajami i zainteresowanymi stronami na ten temat – stwierdził minister Rau.

Jednocześnie ministrowie ocenili, że przyznanie Ukrainie statusu kraju kandydującego do UE jest najlepszym wyborem estratégicoznym zarówno dla Ukrainy, jak i dla UE. Ponadto omówiono współpracę regionalną, w tym zwłaszcza w ramach Inicjatywy Trójmorza, podkreślając konieczność dostosowania formatu współpracy do nowych wyzwań.

