04.08.2022 Rozbudowujemy Centrum Informatyki Resortu Finansów

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

4 sierpnia 2022 r. dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) podpisał umowę z firmą Budimex na projekt i budowę serwerowni wraz z wyposażeniem w ramach rozbudowy CIRF w Radomiu.

Wykonawcę wyłoniliśmy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozbudowa CIRF pozwoli na dalszy rozwój e-usług resortu finansów.

W obszarze finansów publicznych, tak jak w wielu innych dziedzinach, utrzymuje się trend dynamicznego wzrostu znaczenia IT. Automatyzacja i digitalizacja usług to jeden z najważniejszych celów Ministerstwa Finansów i Krajowej Administracji Skarbowej. Jesteśmy nastawieni na tworzenie przyjaznych i prostych usług cyfrowych dla naszych klientów oraz zwiększenie wykorzystania kanałów elektronicznych w kontaktach z podatnikami. Rozwiązania IT ułatwiają rozliczenia podatkowe, ale też pozwalają na uszczelnianie systemu podatkowego i skuteczne przeciwdziałanie oszustwom

– podkreśla minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Zadania CIRF

Prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych i rozwoju e-usług potrzebne jest m.in. zapewnienie odpowiedniej infrastruktury informatycznej. Temu celowi służy projekt rozbudowy obecnej i budowy zapasowej serwerowni CIRF. Nasz ośrodek dostarcza i zapewnia utrzymanie najważniejszych systemów IT całego resortu finansów. CIRF jest centrum przetwarzania danych, w którym liczba eksploatowanych serwerów tworzących kluczowe i krytyczne systemy resortu finansów przekroczyła 10 tys., a ilość przetwarzanych danych liczona jest w dziesiątkach peta bajtów. Realizacja projektu pozwoli na zapewnienie możliwości dalszego zwiększania potencjału obliczeniowego oraz wolumenu przetwarzanych danych

– wyjaśnia dyrektor CIRF Hubert Gniadowicz.

Zważywszy na ciągły i dynamiczny proces elektronizacji administracji publicznej w pespektywie kolejnych lat ta inwestycja zapewni warunki niezbędne do dalszego rozwoju usług elektronicznych dla obywateli.

Szacujemy, że inwestycja zakończy się w 2025 r. Podpisanie umowy z wykonawcą – firmą Budimex – to kamień milowy całego projektu informatyzacji administracji publicznej.

Rozwiązania IT w resorcie finansów

Wdrożone już rozwiązania, takie jak raportowanie JPK_VAT, SENT czy STIR, przyczyniły się do zwiększenia wpływów podatkowych i redukcji luki VAT. Aktualnie działania Ministerstwa Finansów koncentrują się m.in. na zwiększeniu potencjału analitycznego, a także wykorzystaniu możliwości Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), który w 2024 r. stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym. Automatyzacja procesów realizowanych przez KAS, a szczególnie rozwój e-Urzędu Skarbowego, umożliwiają podatnikom załatwianie wielu spraw online i usprawniają działania urzędów.

Rozwój CIRF pozwali na wprowadzanie kolejnych nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów w resorcie finansów.

OSI MIL