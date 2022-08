03.08.2022 Prace nad projektem ustawy o działalności lombardowej

Prace nad projektem ustawy o działalności lombardowej03.08.2022

Trwają prace nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o działalności lombardowej, która uwzględni lub wyjaśni zgłoszone do tej pory uwagi.

Celem prac jest wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów oraz zwiększenie ochrony dla klientów.

Resort finansów i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pracują nad przygotowaniem wersji projektu ustawy o działalności lombardowej, która uwzględni lub wyjaśni zgłoszone do tej pory uwagi (UD362).

Celem projektu jest wzmocnienie monitoringu nad rynkiem lombardów poprzez obowiązek rejestracji działalności w rejestrze przedsiębiorców oraz zwiększenie poziomu ochrony konsumenta.

Projektowana ustawa określi ramy prowadzenia działalności lombardowej, obowiązki przedsiębiorców, definicję i elementy umowy pożyczki lombardowej, koszty pozaodsetkowe, zasady dotyczące sprzedaży przedmiotu zastawu lombardowego oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie ustawy.

Projekt ustawy o działalności lombardowej był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społeczny. Zaktualizowana wersja projektu ustawy o działalności lombardowej będzie uwzględniała ustalenia konferencji uzgodnieniowej, która odbyła się 9 czerwca 2022 r.

