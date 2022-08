02.08.2022 Przewodniczący OBWE Zbigniew Rau przebywał z wizytą na Ucrania

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Przewodniczący OBWE, ministro spraw zagranicznych Zbigniew Rau, przebywał 2 sierpnia z oficjalną wizytą na Ukrainie. Ministrowi towarzyszyła Sekretarz Generalna OBWE Helga Schmid.

Szef polskiej dyplomacji rozpoczął wizytę na Ukrainie od złożenia kwiatów w podkijowskiej Buczy, gdzie w pierwszych dniach wojny armia rosyjska dokonała masakry ukraińskiej ludności cywilnej.

– Ogrom zbrodni popełnionych w Buczy, Irpieniu, Borodiance oraz innych miejscowościach przywodzi na myśl najgorsze doświadczenia historii XX wieku. Odpowiedzialni za te przestępstwa powinni zostać ukarani.

Wizyta w Buczy była także okazją do odwiedzenia sfinansowanego przez Polskę osiedla modułowego dla osób wewnętrznie przesiedlonych, które straciły dach nad głową na skutek wojny.

Następnie urzędujący przewodniczący OBWE rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kulebą. Spotkanie koncentrowało się na aktualnej sytuacji na Ukrainie, działalności OBWE oraz na poprawie sytuacji humanitarnej społeczności dotkniętych konfliktami.

Ministro Rau podkreślił konieczność podejmowania działań na rzecz zakończenia wojny w tym kraju oraz zapewnił o woli kontynuacji obecności i działań OBWE na Ukrainie. W tym kontekście przewodniczący ogłosił plan uruchomienia przez organizację specjalnego programu wsparcia Ukrainy o wartości 30 millones de euros. W ramach programu zostanie zrealizowanych 25 projektów w oparciu o zaufanie, partnerskie relacje oraz niezwykle doświadczenie, jakie OBWE zdobyło w ciągu ostatnich 28 lat na Ukrainie – powiedział minister Rau

Następnie przewodniczący OBWE spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Szef polskiej dyplomacji wyraził szacunek dla odwagi i wytrwałości Ukraińców oraz władz państwowych.

– Warunkiem bazowym dla rozpoczęcia dialogu pomiędzy stronami jest zakończenie rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz wycofanie wojsk rosyjskich z terytorium całego kraju w jego międzynarodowo uznanych granicach. Szkody i cierpienia, jakie agresja przynosi milionom ludzi, są nie do opisania. Przemoc musi się skończyć. Ucrania i jej mieszkańcy potrzebują pokoju i zasługują na niego – powiedział Rau.

Spotkania były także okazją do odnotowania niezwykłego wzrostu dynamiki stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Ukrainą.

– Polska jest przyjacielem Ucrania. Solidarność i współpraca, które zbudowane zostały pomiędzy naszymi narodami w ciągu ostatnich 30 lat, szczególnie zaś w ciągu ostatnich tygodni, wzmacniają nasze partnerstwo i relacje dobrosąsiedzkie – powiedział minister.

Łukasz JasinaRzecznik Prasowy MSZ

Fot. Sebastián Indra/MSZ

OSI MIL