01.08.2022 Premier Mateusz Morawiecki: nie byłoby nas dzisiaj tutaj bez Powstańców Warszawskich

1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17.00 (godzina „W”) wybuchło Powstanie Warszawskie. Przez 63 dni Powstańcy walczyli o wolność i niepodległość stolicy. Co roku oddajemy cześć ich pamięci. W rocznicowych obchodach uczestniczył szef polskiego rządu. Podkreślił rolę Powstania Warszawskiego i podziękował Powstańcom za ich poświęcenie i walkę o wolność za wszelką cenę. Premier spotkał się również z Powstańcami w ogrodach KPRM.

– Wszystkim żyjącym Powstańcom Warszawy dziękuję za ich wielką ofiarę, ofiarę całego życia – ofiarę, która nie poszła na marne – podkreślił premier. – Cześć i chwała bohaterom.

pragnienie wolnosci

Szef polskiego rządu zwrócił uwagę, że wszyscy jesteśmy dziećmi tamtego pragnienia wolności, które w 1944 roku wybuchło w sierpniu na ulicach Warszawy. To rodzi zobowiązanie, aby nie tylko dbać o pamięć, ale także o prawdę o tamtych czasach.– Zwycięstwem Powstańców i wszystkich bohaterów z tamtego okrutnego czasu jesteśmy wszyscy my. Mi, którzy doświadczamy dzisiaj wolności, żyjemy w wolnej Rzeczypospolitej. Żyjmy tak, aby Powstańcy Warszawy – ci, którzy jeszcze są dzisiaj wśród nas i ci, którzy są w naszych sercach i patrzą na nas gdzieś z góry – byli z nas dumni – zaapelował premier.

Obrona Warszawy i Polski

Szef polskiego rządu uczestniczył w Apelu Pamięci przed Pomnikiem Powstania Warszawskiegooraz wziął udział w wyjątkowym spotkaniu z Powstańcami w ogrodach KPRM. Rozmowy dotyczyły bolesnych wspomnień i barbarzyństwa ze strony niemieckiej w czasie powstańczego zrywu.Warszawa, zgodnie z planem okupantów, miała zostać kompletnie zniszczona i wymazana z mapy. A ludność wypędzona lub zamordowana. Jednak po wojnie Polacy odbudowali Warszawę. Jak podkreślił szef polskiego rządu: – Odbudowali ją w innym kształcie, ale wielką, piękną i wspaniałą. Dziękuję pokoleniom powojennej Polski za wielki wysiłek trudu odbudowy, odbudowy Warszawy i wielu innych miast, miejsc w całej Polsce.Godzina „W”Premier o godzinie „W” oddał hołd Powstańcom przed Pomnikiem „GLORIA VICTIS”. Złożył kwiaty na grobie gen. Antoniego Chrusciela, ps. „Monter” i na Kurhanie przed Pomnikiem „Polegli-Niepokonani”.– Powstańcy Warszawscy byli najdzielniejszymi żołnierzami w historii narodu polskiego. Żołnierzami, którzy przechowali wartości wolności, którzy walczyli nieustraszenie do samego końca – powiedział szef polskiego rządu.

(nie) zakazane piosenki

Premier uczestniczył w koncercie „Warszawiacy śpiewają (nie)zakazane piosenki”. W sercu stolicy, o którą toczyły się walki 78 lat temu, rozbrzmiały powstańcze piosenki. Para kolejny elemento upamiętnienia bohaterów Powstania Warszawskiego.– Dziękuję wszystkim, którzy dbają o pamięć o Powstaniu Warszawskim. Ta pamięć daje nam dzisiaj zupełnie inne perspektywy na przyszłość – podziękował premier. – Nie byłoby „Solidarności” bez Powstania Warszawskiego. Nie byłoby więc naszej wolności współczesnej. Nie byłoby nas dzisiaj tutaj takich jakimi jesteśmy bez Powstania Warszawskiego, bez Powstańców Warszawskich.

