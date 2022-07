30.07.2022 Polsko-amerykański bohater patronem wysuniętego dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

„Bliskie relacje między Polską a Stanami Zjednoczonymi stanowią jeden z filarów bezpieczeństwa Polski, ale także bezpieczeństwa państw sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance NATO. Te relacje są osadzone w głębokiej historii, a jednym z symboli tych relacji jest postać Tadeusza Kościuszki – bohatera dwóch narodów: narodu polskiego i narodu amerykańskiego” – powiedział Mariusz Błaszczak, wicepremier – minister obrony narodowej w trakcie uroczystości nadawania wyróżniającej nazwy dla wysuniętego dowództwa V Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce.

W sobotę, 30 lipca 2022 r. szef MON uczestniczył w Poznaniu w nadaniu wysuniętemu dowództwu V Korpusu Sił Lądowych USA nazwy wyróżniającej „CAMP KOŚCIUSZKO”.

Na uroczystości obecny był także dowódca armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce generał Darryl A. Williams oraz dowódca V. Korpusu Armii USA generał broni John S. Kolasheski.

Wysunięte dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce z siedzibą w Poznaniu jest jedyną strukturą tego szczebla dowodzenia rozmieszczoną w Europie. Jego głównym zadaniem jest koordynacja działań i nadzór nad siłami lądowymi USA w Europie, planowanie operacyjne oraz współpraca i synchronizacja działań sił amerykańskich z wojskami innych państw NATO. Dowództwo odgrywa kluczową rolę w integracji wojsk amerykańskich rozmieszczonych w Polsce oraz synchronizacji ich współdziałania z naszymi siłami zbrojnymi. To realnie podnosi interoperacyjność wojsk polskich i amerykańskich. W swoim przemówieniu szef MON przywołał słowa generała Tadeusza Kościuszki, podkreślając solidarność narodu polskiego i amerykańskiego względem siebie.

„Tadeusz Kościuszko mówił: ”Na głos Ojczyzny wszelkie zastanowienia, wszelkie względy zniknąć powinny” i tak się dzieje w relacjach polsko-amerykańskich. Kiedy Stany Zjednoczone zostały dotknięte epidemią, wtedy misja polskich żołnierzy wojskowych poleciała do stanu Illinois(w tym stanie żyje najwięcej Amerykanów polskiego pochodzenia dlatego te relacje między Polską a stanem Illinois są najściślejsze). Ale kiedy rozgorzała wojna za naszą wschodnią granicą i Rosja napadła na Ukrainę, zwiększyła się liczebnie obecność wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce”

– mówił szef MON podczas uroczystości. Podczas swojego wystąpienia wicepremier Mariusz Błaszczak podkreślił wagę wzmacniania relacji z siłami zbrojnymi Stanów Zjednoczonych i rolę jaką pełni wysunięte dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA w Polsce. „Naszym zadaniem jest wzmacnianie relacji poprzez budowę interoperacyjności pomiędzy naszymi siłami zbrojnymi, dlatego tak bardzo cenimy obecność wojsk Stanów Zjednoczonych na polskiej ziemi, bardzo cenimy obecność wysuniętego elementu dowództwa V. Korpusu USA tu właśnie w Poznaniu, gdyż z Poznania V. Korpus dowodzi siłami amerykańskimi w Europie, a więc przygotowuje plany operacyjne, koordynuje działania wojskowe których celem jest odstraszenie agresora oraz wzmocnienie wartości obronnych sił sojuszniczych”

– podkreślał wicepremier Błaszczak.

Kierując swoje słowa do zgromadzonych na uroczystości, szef MON nawiązał do podpisanej w 2020 roku umowy o wzmocnionej współpracy obronnej między Polską a USA, która jest ukoronowaniem polsko-amerykańskich negocjacji dotyczących zwiększenia liczebności wojsk USA w Polsce a także podkreślił znaczenie postanowień ostatniego szczytu NATO w Madrycie.

„Ważnymi historycznymi wydarzeniami na mapie zwiększania i wzmacniania relacji między Polską a Stanami Zjednoczonymi jest podpisanie prawie dwa lata temu umowy dotyczącej wzmocnionej obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Było to wydarzenie też symboliczne, dlatego że ta umowa została podpisana 15 sierpnia 2020 roku a więc w stulecie zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, kiedy żołnierze wojska polskiego zatrzymali nawałnicę bolszewicką która szła na Europę i drugim takim ważnym wydarzeniem jest wydarzenie sprzed miesiąca kiedy to prezydent Biden podczas szczytu NATO w Madrycie zapowiedział stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce właśnie stałą obecność żołnierzy z wysuniętego dowództwa V. Korpusu armii amerykańskiej.(…)To jest ważna i przełomowa decyzja za którą jesteśmy władzom Stanów Zjednoczonych wdzięczni”

– mówił szef MON.

Na koniec swojego wystąpienia wicepremier Błaszczak, na ręce obecnego na uroczystości dowódcy armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce generała Darryla A. Williamsa oraz dowódcy V. Korpusu Armii USA generała broni Johna S. Kolasheskiego, złożył serdeczne podziękowania dla żołnierzy amerykańskich, którzy są obecni na polskiej ziemi i służą ramię w ramię z polskimi żołnierzami.

Podczas uroczystości głos zabrał także dowódca armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce generał Darryl A. Williams.

„Serce żołnierza polskiego i żołnierza amerykańskiego jest silne i razem są niepokonani. Dlatego chciałbym zapewnić że jesteśmy tutaj gotowi, stojąc ramię w ramię razem z wami. Nigdzie nie odchodzimy, jesteśmy tutaj z pełnym zaangażowaniem i pasją”

– mówił do zgromadzonych generał Williams.

Dowódca V. Korpusu Armii USA generał broni John S. Kolasheski, podkreślił w swoim wystąpieniu, że „relacja między naszymi państwami jest również długotrwałą przyjaźnią między naszymi narodami, długotrwale oparta na wspólnych wartościach i zobowiązaniach”.

Po zakończeniu uroczystości nadania wysuniętemu dowództwu V Korpusu Sił Lądowych USA nazwy wyróżniającej „CAMP KOŚCIUSZKO”, wicepremier Mariusz Błaszczak spotkał się z dowódcą armii Stanów Zjednoczonych w Europie i Afryce generałem Darrylem A. Williamsem.

***Tegoroczny szczyt NATO w Madrycie przyniósł m. in. decyzję o tym, że w Polsce zostanie ulokowane stałe dowództwo V Korpusu Armii USA. Po raz pierwszy wojsko amerykańskie będzie stacjonowało w Polsce na stałe. Relacje Polski z USA są bardzo bliskie – stałe dowództwo V Korpusu to dowód na stale rozwijaną współpracę, mającą zapewnić bezpieczeństwo Polsce i całej wschodniej flance NATO. Obecność sojusznicza w Polsce to jeden z elementów polskiego potencjału odstraszania i obrony.Wysunięte dowództwo V. Korpusu Sił Lądowych USA to nie jedyna forma obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. W Orzyszu stacjonuje grupa bojowa eFP, na Podkarpaciu amerykańscy spadochroniarze, a na początku przyszłego tygodnia do Polski trafią samoloty F-22 Raptor.

