29.07.2022 Rządowe wakacje kredytowe – zawnioskuj już dziś i nie spłacaj kredytu nawet przez 8 miesięcy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Rząd pomaga kredytobiorcom w trudnym czasie agresji Rosji na Ukrainę i wysokiej inflacji, z którą zmaga się wiele państw. Jeśli masz kredyt hipoteczny w złotówkach, możesz skorzystać z rządowego wsparcia. W ramach wakacji kredytowych w 2022 i 2023 roku możesz nie spłacać łącznie 8 rat kredytowych. Rządowy program rusza w sierpniu, jednak wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś, również w formie elektronicznej – m.in. przez bankowość elektroniczną. Pamiętaj, że wniosek elektronicznie możesz złożyć również w dni wolne od pracy – np. w najbliższy fin de semana 30 i 31 lipca.

– Dzisiaj wchodzą w życie te regulacje, które w sposób zasadniczy umożliwiają lepsze, łatwiejsze przejście przez te trudne czasy dla wszystkich, którzy wzięli kredyty hipoteczne – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wakacje kredytowe – kto może skorzystać z rządowego wsparcia?

Jeśli masz problem ze spłatą kredytu i potrzebujesz pieniędzy na inne wydatki, możesz skorzystać z rządowych wakacji kredytowych. Para rozwiązanie dla osób, które:

wzięły kredyt hipoteczny w złotówkach na własne potrzeby mieszkaniowe,

zawarły umowę kredytu hipotecznego przed 1 lipca 2022 r.,

kończą okres kredytowania co najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty.

– Dzisiaj niesienie pomocy obywatelom jest dla nas pierwszorzędnym nakazem, jest dla nas wyznacznikiem i drogowskazem – czego najlepszym dowodem jest wiarygodne, konkretne zrealizowanie naszej obietnicy dotyczącej wakacji kredytowej – podkreślił szef polskiego rządu.

Nawet 8 miesięcy bez rat kredytu w 2022 i 2023 r.

W tym roku możesz zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące:

2 miesiące w III kwartale (sierpień-wrzesień 2022 r.);

2 miesiące w IV kwartale (październik-grudzień 2022 r.).

W 2023 roku możesz zawiesić kredyt łącznie na cztery miesiące:

1 miesiąc w I kwartale (styczeń-marzec 2023 r.);

1 miesiąc w II kwartale (kwiecień-czerwiec 2023 r.);

1 miesiąc w III kwartale (lipiec-wrzesień 2023 r.);

1 miesiąc w IV kwartale (październik-grudzień 2023 r.).

A od Ciebie zależy, ile miesięcy wakacji wykorzystasz i kiedy.

Wakacje kredytowe dotyczą zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej kredytu. Terminy na spłatę rat zostaną przedłużone bez żadnych dodatkowych odsetek.

– Wprowadzamy te wszystkie mechanizmy, które mają ułatwić życie ludziom, którzy wzięli kredyt hipoteczny. Przywracamy jednocześnie pewnego rodzaju równowagę – powiedział primer ministro Mateusz Morawiecki.

Jak skorzystać z wakacji kredytowych?

Wniosek o wakacje kredytowe możesz złożyć już dziś. Na stronie swojego banku sprawdzisz, jaki sposób będzie dla Ciebie najwygodniejszy. Oprócz składania wniosków w oddziałach, banki zapewniają także możliwość składania wniosków mailowo oraz przez bankowość elektroniczną. Dzięki temu wniosek elektronicznie możesz złożyć również w dni wolne od pracy – np. w najbliższy fin de semana 30 i 31 lipca.

Ministerstwo Finansów zachęca do złożenia wniosku najpóźniej w dniu spłaty raty.

Więcej informacji na temat rządowych wakacji kredytowych znajdziesz na stronie.

Inne formy rządowego wsparcia dla kredytobiorców

Jeśli masz kredyt i nie jesteś w stanie spłacać rat, możesz skorzystać z innego programu – Funduszu Wsparcia Kredytobiorców.

– Kredyt miał być przepustką do własnego domu, a nie kamieniem młyńskim u szyi zwłaszcza tych, którzy tracą pracę albo są w trudnej sytuacji bytowej. Dlatego kiedy raty kredytu stają się za wysokie to państwo interweniuje. Państwo działa – podkreślił Prezes Rady Ministrów. I dodał: – Solidarność jest jednym z filarów naszego państwa. Aby nie była ona tylko słowem, powinna być praktykowana przez obywateli, przez instytucje.

Aby otrzymać pomoc, musisz spełnić jeden z warunków:

co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego,

miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów,

miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. a 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Maksymalne wsparcie z tego rządowego programu wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. EUR Wsparcie ma charakter zwrotny, jednak w przypadku terminowych spłat rat, część wsparcia może zostać umorzona.

Więcej informacji na temat Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajdziesz na stronie.

Tarcza Antyinflacyjna przedłużona do końca października

Rząd nie zostawia Polaków w trudnej sytuacji. Rozwiązania z Tarczy Antyifnlacyjnej zostały przedłużone do końca października. A min.:

zerowa stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze,

zerowa stawka VAT na gaz ziemny,

obniżka stawki VAT na energię elektryczną z 23% do 5%,

obniżka stawki VAT na ciepło systemowe z 23% do 5%,

obniżka stawki VAT na paliwa silnikowe z 23% do 8%,

zerowa stawka VAT na nawozy i niektóre środki wspomagające produkcję rolniczą,

dodatek osłonowy, z którego skorzystało nawet 6,8 mln gospodarstw domowych.

OSI MIL