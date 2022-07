29.07.2022 Premier Mateusz Morawiecki z wizytą na terenie nowych inwestycji w Toruniu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Premier Mateusz Morawiecki z wizytą na terenie nowych inwestycji w Toruniu29.07.2022

Szef polskiego rządu odwiedził teren revitalizacji Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu. Dwukilometrowy pas nabrzeża Wisły zostanie odnowiony, dzięki wsparciu z Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 30 mln zł. Oprócz tego premier zobaczył most im. Józefa Piłsudskiego, którego rozbudowa została zakończona w tym roku. Udało się to także dzięki środkom z budżetu państwa.

Inwestycje bliskie ludziom

Inwestycje wspierane przez rząd, muszą odpowiadać na potrzeby mieszkańców konkretnych regionów. Stąd programy prowadzone we współpracy z samorządami, które dobrze znają lokalne potrzeby.

Dzięki takiej współpracy możliwa jest realizacja projektów bliskich ludziom. Przykładem są toruńskie inwestycje: most drogowy im. J. Piłsudskiego oraz zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego.

Torunskie inwestycje

La mayoría im. Piłsudskiego to historyczny obiekt, którego rozbudowa pochłonęła 132 mln zł, z czego 75 mln zł pochodziło z budżetu państwa. Wprowadzone zmiany, czyli m.in. rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego, zwiększają bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Uspokojenie ruchu oraz ułatwienie dostępu do toruńskiej starówki ma na celu rerewitalizacja Bulwaru Filadelfijskiego. Inwestycja obejmuje m.in. ścieżki rowerowe, promenadę i zejścia do Wisły. Jej łączna wartość a ponad 46 mln zł, z czego 30 mln pochodzi z Programu Inwestycji Strategicznych.

Programa Inwestycji Strategicznych

To dziesiątki miliardów złotych na ważne inwestycje w całej Polsce. Programa Inwestycji Strategicznych zakłada dotacje na inwestycje dla gmin i powiatów. To pieniądze, z których może skorzystać każdy samorząd w Polsce. Fundusze można przeznaczyć na drogi, wodociągi, ekologię, na edukację dzieci i obiekty sportowe.

Dowiedz się więcej o Programie Inwestycji Strategicznych Polski Ład

